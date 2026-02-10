REFUERZA GOBIERNO DE COAHUILA LA SANIDAD ANIMAL CON ENTREGA DE CAMIONETAS Y CASETAS DE INSPECCIÓN

Saltillo, Coah.- Como parte del compromiso del Gobierno del Estado con la sanidad animal y el blindaje sanitario de Coahuila, el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, encabezó la entrega de camionetas y casetas de inspección para fortalecer las labores de vigilancia y control zoosanitario en puntos estratégicos de la entidad.

Durante el evento, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural agradeció a Homero Amezcua Villareal, en representación de Abel Ayala, presidente de la Unión Ganadera Regional, así como a las y los ganaderos que integran el Comité de Sanidad Animal, al personal técnico y operativo, y a todo el equipo del área de Ganadería de la SDR, encabezada por Isaías, por su trabajo coordinado y permanente en favor del sector.

Esta entrega contempla camionetas destinadas al personal de inspección ganadera, así como casetas de verificación sanitaria que serán instaladas en puntos estratégicos del estado, particularmente en zonas de colindancia con otras entidades, con el objetivo de fortalecer los filtros de control y prevenir riesgos sanitarios.

Las casetas de inspección se ubicarán en los municipios de Candela, en la carretera hacia Nuevo León; en Hidalgo, en un punto estratégico de colindancia con Nuevo León y en Ramos Arizpe, en un punto clave de ingreso al estado.

El secretario destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral instruida por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha ordenado mantener a Coahuila completamente blindado en materia sanitaria, trabajando de manera coordinada entre dependencias estatales y federales.

En este esfuerzo participan activamente la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes brindarán resguardo y apoyo operativo en los filtros de inspección, garantizando tanto la seguridad del personal como la eficacia de las revisiones sanitarias.

Asimismo, se informó que, además de las camionetas entregadas a los comités de sanidad, el Gobierno del Estado destinó tres unidades adicionales como parte del respaldo permanente al sector ganadero, reforzando las tareas de supervisión, inspección y atención en campo.

El secretario Montemayor Garza reiteró que el objetivo principal de estas acciones es proteger el estatus sanitario privilegiado de Coahuila, prevenir el ingreso de enfermedades como el gusano barrenador del ganado y salvaguardar el patrimonio de las y los productores.

Reconoció el trabajo conjunto de la Unión Ganadera, las juntas locales y regionales de sanidad, y de todas las asociaciones ganaderas del estado, subrayando que la coordinación, la prevención y la acción oportuna son clave para seguir fortaleciendo al campo coahuilense.

“Estas acciones refrendan el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas con la ganadería y la agricultura de Coahuila, porque cuidar la sanidad animal es cuidar la economía, la seguridad y la calidad de vida de nuestras familias”, concluyó.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez, destacó el trabajo coordinado entre las secretarías para mantener el estado libre en materia de sanidad, como combatir el robo de ganado y mantener la paz y tranquilidad en Coahuila.