RECONOCE CHANO DÍAZ A VECINOS POR SUMARSE AL CUIDADO DE ESPACIOS PÚBLICOS

El alcalde destacó la participación ciudadana en el cuidado de espacios públicos y calles del sector.

Sabinas, Coahuila.– Durante la brigada de servicios realizada en la colonia Las Palmas, el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren entregó reconocimientos a vecinos del sector que se han sumado activamente al proyecto de la actual administración, participando en acciones de limpieza, mantenimiento de plazas y mejora de la imagen de su colonia.

El alcalde destacó que estas acciones de voluntariado reflejan el compromiso de la ciudadanía por mantener en buenas condiciones sus espacios públicos, señalando que para apoyar estas labores el Gobierno Municipal facilitó pintura, brochas y diversos materiales, permitiendo que vecinos y autoridades trabajen en conjunto para mejorar el entorno.

“Estoy muy contento por esta iniciativa en la que ustedes como vecinos se sumaron a apoyar a la administración en mantener su colonia limpia. Es algo digno de reconocimiento. Muchísimas gracias y es algo que tenemos que reconocerles, porque es algo que nunca antes se había visto en una administración”, expresó el alcalde.

En el marco de esta actividad también se llevó a cabo una Brigada de Servicios a la Comunidad, donde diversas dependencias municipales brindaron atención directa a las familias del sector con servicios y orientación en distintos temas.

Durante el encuentro con los vecinos, el alcalde también presentó la estrategia de seguridad basada en grupos vecinales de WhatsApp, mediante la cual se busca fortalecer la comunicación directa entre ciudadanía y autoridades, permitiendo reportar situaciones de riesgo, emergencias o incidencias en tiempo real y así mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad.

Durante la jornada participaron áreas como Atención Ciudadana, Ecología y Alumbrado Público, Seguridad Pública, Jurídico, Fomento Económico, Imagen Urbana y Desechos Sólidos, Desarrollo Social, Deportes, Protección Civil, la Clínica Municipal CMPI y el Sistema DIF Sabinas, ofreciendo servicios como canalización de peticiones ciudadanas, orientación sobre programas sociales, información sobre bolsa de trabajo, atención jurídica, activación física, así como toma de signos vitales y orientación médica preventiva.

De igual forma, se realizaron acciones inmediatas de mejora en la colonia, entre ellas la reposición y reparación de luminarias para fortalecer la iluminación del sector, limpieza de terrenos baldíos y pintura de cordones, contribuyendo a mejorar la imagen urbana y la seguridad del área.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía, impulsando la participación vecinal y fortaleciendo el trabajo conjunto para construir colonias más limpias, seguras y ordenadas.