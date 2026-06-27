MILES ASISTEN AL FUTFEST SALTILLO 2026 PARA APOYAR A LA SELECCIÓN MEXICANA

· Adicional a la Velaria, se habilitó la zona de conciertos para que todas las familias disfrutaran el encuentro

· Asisten el Gobernador Manolo Jiménez, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz; su esposa Luly López Naranjo y el titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo a la transmisión del encuentro

· Se reúnen para disfrutar del encuentro de la Selección Mexicana en un ambiente 100 por ciento familiar

Saltillo, Coah.- Miles de saltillenses y visitantes se dieron cita en el FUTFEST Saltillo 2026 para disfrutar del tercer partido de la Selección Mexicana en la máxima justa deportiva, en un ambiente seguro y 100 por ciento familiar.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el alcalde Javier Díaz González, acompañado por su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo; el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez y su esposa, Ivonne Salinas Espinosa, asistieron a las instalaciones del Biblioparque Norte, donde convivieron con las y los asistentes y disfrutaron del encuentro en la pantalla gigante instalada para la transmisión.

“El FUTFEST Saltillo 2026 ha sido el espacio perfecto para poder disfrutar los partidos de nuestra Selección Mexicana y de los demás equipos internacionales, además de participar en las activaciones que se tienen”, refirió el presidente municipal.

Durante el partido, las y los asistentes vivieron la pasión del fútbol en el encuentro entre México y Chequia y tuvieron además la oportunidad de disfrutar de los espacios gastronómicos con los que cuenta el FUTFEST.

Al término del juego se llevó a cabo una función de lucha libre que disfrutaron chicos y grandes, además de mantenerse vigente la promoción de los miércoles del 2×1 en juegos mecánicos.

El FUTFEST Saltillo 2026 cuenta también con activaciones interactivas, zonas de fotografía, áreas de videojuegos, concursos de habilidades futbolísticas, dinámicas organizadas por las marcas participantes y venta de souvenirs.

Como parte de la programación del día, también se transmitió el encuentro entre Suiza y Canadá a la 1:00 de la tarde y el juego de Brasil y Escocia a las 4:00 de la tarde.

El FUTFEST Saltillo 2026 se mantendrá abierto hasta el próximo 19 de julio con transmisiones de partidos, actividades deportivas y recreativas. Tiene un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y 68 pesos a través de la plataforma digital tickettogo.com.mx, así como en las sucursales de JR Sombreros.