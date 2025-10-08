Ante empresarios de México, Estados Unidos y Canadá, el gobernador Manolo Jiménez muestra la identidad, cultura vaquera y fortalezas competitivas de Coahuila como parte de su proyección internacional

Ciudad de México.- Dentro de su participación en el North Capital Forum en la Ciudad de México, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó a empresarios mexicanos, de Estados Unidos y Canadá, las ventajas competitivas, económicas y de turismo de Coahuila, en donde señaló que la entidad está preparada para seguir trabajando por el desarrollo de México.

“Cerramos con gran éxito nuestra participación en el North Capital Forum en la Ciudad de México compartiendo la belleza extraordinaria y la grandeza de Coahuila. Aprovechamos también para invitar desde la capital del país al mejor rodeo: el Rodeo Saltillo y a visitar la ruta Vinos y Dinos ¡Los esperamos en Coahuila!”, destacó el gobernador.

Jiménez Salinas compartió las fortalezas competitivas de Coahuila, su modelo de seguridad y desarrollo económico, y la relevancia de proyectar la identidad cultural del estado como parte de su estrategia de promoción global.

Reafirmó que Coahuila está listo para seguir trabajando por el desarrollo de México y de la región de Norteamérica, en el marco del fortalecimiento del T-MEC.

“Coahuila está listo para trabajar por el bien de México y que logremos un buen tratado con el T-MEC que viene próximamente y que sabemos que va a llegar a buen puerto por el bien de estos tres países que sin duda conforman la región más competitiva y fuerte económicamente de todo el mundo”, destacó.

Enfatizó que el 65 por ciento de la inversión extranjera en el estado proviene de Estados Unidos y Canadá, lo que refleja la confianza internacional en Coahuila, aunado a su modelo de seguridad que lo convierte en uno de los estados más seguros de México, como tener los ocho Pueblos Mágicos, la diversidad natural del estado y el innovador proyecto “Vinos y Dinos”, que fusiona vitivinicultura y paleontología, generando gran impacto turístico.

El coahuilense Enrique Perret, director del North Capital Forum y Director Ejecutivo de US Mexico Foundation, resaltó que Coahuila genera y crea momentos inolvidables, lo cual se refleja en sus ventajas competitivas y las empresas e inversiones de Estados Unidos y Canadá que están establecidas en la entidad.

En su intervención, Rodrigo Contreras, director global de Martínrea Internacional, reafirmó que Coahuila es el mejor lugar para invertir en México.

“Esa es la receta secreta que Coahuila trae a México para ser un lugar de inversión. Y diría que Coahuila es el lugar número uno para el sector automotriz de Canadá”, declaró.

Dex Battista, Director de Relaciones Gubernamentales en Magna Internacional, expuso que Coahuila es un estado que otorga confianza y es un lugar maravilloso para hacer negocios, y que alrededor de la mitad de su presencia en México está en esta entidad.

Jasper Jung, Director Ejecutivo de Políticas Globales de General Motors, comentó que Coahuila es un punto estratégico, por eso el estar establecidos en Ramos Arizpe les permite tener una operación de manufactura de clase mundial y con una base de suministro enorme.

Se contó con la participación Blas Flores González, jefe del Gabinete y Proyectos Estratégicos; de Luis Olivares Martínez, secretario de Economía; Cristina Amezcua, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos; Hilda Flores Escalera, representante del Gobierno de Coahuila en CDMX; Ana Sofía Delgadillo, directora de Pro Coahuila, y los alcaldes de Saltillo, Javier Díaz, y de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, así como senadores y diputados federales de Coahuila.