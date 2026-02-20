Presenta Luz Elena Morales su Segundo Informe Legislativo

Saltillo, Coahuila, 18 de febrero de 2026.-La presidenta del Congreso del Estado de Coahuila, diputada Luz Elena Morales Núñez presentó su Segundo Informe Legislativo, en el que resaltan tres ejes fundamentales: Trabajo en equipo entre los tres poderes, municipios e instituciones; legislar para las familias; y presencia constante en territorio para escuchar, acompañar y dar seguimiento.

En este evento que se llevó a cabo en las instalaciones de Canacintra Saltillo ante cientos de familias, estuvieron presentes el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas; el presidente del Poder Judicial de Coahuila, magistrado Miguel Mery Ayup; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau; diputadas y diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura, funcionarias y funcionarios del gabinete estatal, alcaldes y alcaldesas de las diferentes regiones del estado, entre otros distinguidos invitados.

En su mensaje la diputada destacó que desde el Congreso se han impulsado acciones en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Javier Díaz, para fortalecer la seguridad, la justicia y la confianza en las instituciones, asimismo ha dado los mejores resultados.

Luz Elena destacó también que el trabajo legislativo se ha enfocado en:

· ﻿﻿Proteger a las niñas y niños.

· ﻿﻿Fortalecer derechos de las mujeres.

· ﻿﻿Prevenir y atender la violencia familiar y digital.

· ﻿﻿Impulsar la salud mental como una prioridad.

· ﻿﻿Atender las adicciones con responsabilidad y enfoque social.

· ﻿﻿Mejorar la seguridad en espacios públicos y eventos.

· ﻿﻿Cuidar el entorno y prevenir riesgos como los incendios forestales.

La labor legislativa va de la mano con la atencion directa a la ciudadanía, estar presente en el distrito para escuchar, acompañar y dar respuestas, por ello se brindaron:

· ﻿Brigadas con servicios médicos, psicológicos y jurídicos.

· Lentes a bajo costo, medicamentos y apoyos funcionales.

· ﻿﻿Actividades culturales y cine en tu colonia.

En el marco de este informe, Luz Elena refrendó su compromiso de seguir trabajando con cercanía, diálogo y responsabilidad.