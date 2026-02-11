Presenta Edna Dávalos su Segundo Informe Legislativo en Parras

Parras de la Fuente, Coahuila.- La diputada Edna Dávalos presentó su Segundo Informe Legislativo, un ejercicio de rendición de cuentas marcado por la cercanía con la gente y el compromiso permanente con su distrito.

Durante su mensaje, la legisladora recordó que su labor ha estado guiada por una convicción clara: representar no es alejarse, sino volver. Volver al territorio, volver a escuchar y volver a responder a las necesidades reales de las familias de Ramos Arizpe, Arteaga, Parras y General Cepeda.

Edna Dávalos agradeció la confianza ciudadana y subrayó que este informe no es solo una relación de actividades legislativas, sino el reflejo de un trabajo constante que se construye día a día, de la mano de la gente y desde el contacto directo con su distrito.

En el ámbito legislativo, destacó que su trabajo en el Congreso del Estado se ha centrado en impulsar reformas con sentido social y humano, orientadas a fortalecer el marco legal de Coahuila y a atender temas prioritarios como la educación, la salud, el desarrollo sostenible, la seguridad y la protección de los derechos humanos.

Asimismo, enfatizó que el trabajo en el Congreso va de la mano con el trabajo en territorio. A través de sus oficinas de gestión, ha mantenido una atención permanente y cercana a la ciudadanía, brindando acompañamiento, seguimiento y respuesta a las solicitudes planteadas por las familias del distrito.

Durante este segundo año legislativo, la diputada recorrió colonias, ejidos y comunidades, combinando la labor parlamentaria con una intensa gestión social, impulsando acciones de apoyo en materia de salud, educación, movilidad y atención social, así como programas orientados a fortalecer la economía familiar.

“Aquí sigo. Donde empezó todo. Con la gente. En el distrito”, expresó la diputada, al reiterar que su compromiso se mantiene firme en cumplir y seguir pa’ delante, sin perder de vista el origen ni la razón de su trabajo.