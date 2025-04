Saltillo, Coah.- En sesión del Congreso del Estado se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada la diputada María del Mar Treviño Garza, mediante el cual solicita a la Secretaría de Salud federal que diseñe e implemente programas de capacitación para el personal médico y de salud, con el objetivo de mejorar la comunicación del diagnóstico del Síndrome de Down a los padres de menores con esta cromosomopatía y brindarles la orientación adecuada.

Asimismo, planteó que se fortalezcan las acciones de acompañamiento y apoyo a las familias de niñas, niños y jóvenes con este síndrome, desde el momento del nacimiento y durante su desarrollo, además refuercen las políticas públicas y programas de atención integral para garantizar una mejor calidad de vida para las personas con Síndrome de Down.

En el marco de esta sesión, en la que estuvieron presentes madres de niñas, niños y adolescentes con Síndrome de Down, la diputada Treviño Garza apuntó que una intervención temprana puede elevar al máximo los progresos de las personas para lograr su independencia en las distintas áreas del desarrollo. “Por ello consideramos vital que los prestadores de servicios de salud estén sensibilizados con este síndrome para que puedan comunicar con claridad la prevención de complicaciones, factores de riesgo, diagnóstico y manejo, para brindar una atención con calidad y calidez al paciente y a su familia”.

La diputada Treviño Garza enfatizó: “El síndrome de Down no define los límites de una persona, sino que es una característica más de su identidad. Ustedes nos inspiran, su alegría, su perseverancia y su capacidad de amar sin condiciones nos recuerdan lo que realmente importa en la vida, nos enseñan que no hay barreras que no puedan superarse cuando hay inclusión, respeto y oportunidades”.