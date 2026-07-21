Óscar Ríos refuerza la campaña permanente de bacheo; el trabajo llega a todos los sectores de San Juan de Sabinas

El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, informó que su administración ha reforzado la campaña permanente de bacheo, intensificando las labores en colonias, barrios, principales avenidas y vialidades de todo el municipio, con el propósito de brindar calles más seguras y funcionales para las familias.

El edil destacó que los trabajos se realizan de manera simultánea en varios frentes, utilizando tanto asfalto en frío para atender reportes de forma inmediata como mezcla asfáltica convencional en las reparaciones que así lo requieren, permitiendo avanzar con mayor rapidez y eficiencia.

Óscar Ríos reconoció que las recientes lluvias registradas en la región provocaron la aparición de un mayor número de baches; sin embargo, aseguró que su gobierno está respondiendo con acciones concretas y que las cuadrillas continuarán trabajando de manera permanente hasta atender todos los sectores del municipio.

“Sabemos que las lluvias incrementaron las afectaciones en nuestras calles, pero este reto lo estamos enfrentando de frente. Estamos recorriendo colonias y avenidas para dar respuesta a los reportes ciudadanos, porque nuestro compromiso es seguir mejorando las vialidades de San Juan de Sabinas”, expresó.

Asimismo, agradeció a la ciudadanía por la confianza, el respaldo y la comprensión que ha mostrado mientras se desarrollan estas labores, reiterando que la participación de las y los habitantes ha sido fundamental para atender con oportunidad las necesidades más urgentes.

En San Juan de Sabinas no hay espacio para las excusas. Hay un gobierno que escucha, responde y trabaja todos los días para transformar las necesidades de la gente en resultados. Esa es la ruta de esta administración: enfrentar los retos con decisión, cumplir la palabra empeñada y seguir construyendo un municipio que avanza con hechos, no con discursos.