SUMA GOBIERNO DE “CHANO” DÍAZ NUEVAS UNIDADES AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA

Con recursos del municipio, la administración incorporó dos camiones de modelo reciente que ya recorren las colonias del municipio.

Sabinas, Coahuila.– 21 de julio de 2026. La respuesta a las demandas prioritarias de las familias sabinenses se demuestra con hechos y equipamiento real. Como parte del compromiso asumido para fortalecer la imagen urbana y la higiene en los barrios, el Ayuntamiento puso en marcha dos nuevos camiones recolectores que reforzarán de manera inmediata la logística de limpieza en todo el municipio.

El presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren detalló que las unidades fueron adquiridas con fondos propios del municipio y puestas en circulación tras concluir su proceso de rotulado. La incorporación de estos vehículos responde a la necesidad de modernizar una flota de nueve camiones que, debido a su antigüedad y largas jornadas de trabajo, suelen requerir ingresos constantes al taller mecánico.

Para cubrir de manera continua las siete rutas matutinas y seis vespertinas en la ciudad, los nuevos vehículos permitirán blindar la operación diaria sin interrumpir la atención en las colonias.

“Estos camiones vienen a darnos un mejor margen de servicio para que, al momento de que un camión falle, no desatendamos el servicio de recolección ya programado; queremos mantener un servicio digno y no bajarle al ritmo”, enfatizó el presidente municipal durante la presentación de las unidades.

Sumado a este logro, el edil destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien mediante el programa Mejora Coahuila entregará una unidad adicional en el corto plazo. Con ello, más la proyección de adquirir dos camiones más por parte del municipio, se contempla cerrar el año con cinco vehículos de reciente modelo integrados a la recolección.

En cuanto al canal abierto con la ciudadanía, Díaz Iribarren dejó en claro que monitorea de cerca las solicitudes y comentarios que la población comparte en redes sociales, utilizándolos como guía para corregir fallas y optimizar la atención en cada sector.

Finalmente, la administración dio a conocer que las afectaciones temporales registradas recientemente en algunas colonias quedaron solucionadas tras resolver inconvenientes de acceso al relleno sanitario, garantizando así la regularización completa en la frecuencia de paso de los camiones.