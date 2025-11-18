Múzquiz destaca en el 7° Tianguis de Pueblos Mágicos bajo el liderazgo de la Alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez

El Pueblo Mágico de Melchor Múzquiz tuvo una participación sobresaliente en el 7° Tianguis de Pueblos Mágicos de Pachuca Hidalgo, evento inaugurado por la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora. En esta edición, Múzquiz brilló por su oferta turística, la calidad de sus artesanías y la fuerza de su identidad cultural.

La Alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, encabezó de manera firme y dinámica la presencia del municipio, posicionando a Múzquiz como un referente nacional. Su liderazgo fue fundamental para destacar el trabajo de los artesanos, quienes lograron un importante éxito con la venta de productos tradicionales, así como para promover la reconocida gastronomía local, donde el chorizo, el queso y la carne seca captaron la atención de visitantes y compradores.

Acompañada por la Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Cristina Amezcua, la Alcaldesa condujo la representación de Múzquiz en el stand oficial, donde expuso con orgullo la historia, las tradiciones y los atractivos turísticos que distinguen al municipio. Su participación fortaleció las alianzas y la proyección nacional de Múzquiz, reafirmando el compromiso de su administración con el desarrollo turístico y económico del municipio.

Gracias a este trabajo, Laura Jiménez Gutiérrez continúa impulsando la proyección nacional de Múzquiz, fortaleciendo el turismo, promoviendo el talento artesanal y abriendo nuevos espacios para que el municipio siga avanzando.

Cumpliendo compromisos en #Múzquiz #LoHacemosEnGrande