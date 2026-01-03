México se suma a las condenas contra el ataque “unilateral y contrario al derecho” de EEUU contra Venezuela

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) –

El Gobierno de México se ha sumado a las condenas internacionales al ataque de Estados Unidos contra Venezuela que ha desembocado en la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, y que ha descrito como una acción “unilateral” en violación de la Carta de la ONU.

“Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el Gobierno y pueblo venezolanos”, hace saber el Ministerio de Exteriores mexicano.

América Latina y el Caribe son “una zona de paz”, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”, añade el Ministerio.

“México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación”, hace saber.

El Ministerio de Exteriores insta a la ONU a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.