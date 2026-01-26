Mexicana galardonada con el Premio Ankaria Libro de Artista por su obra ‘The Waves’

(EUROPA PRESS) –

La artista visual y editora mexicana Claudia de la Torre ha sido galardonada con el primer puesto del Premio Ankaria Libro de Artista por su obra ‘The Waves’. Está dotado con 3.000 euros. (Aproximadamente 60 mil pesos)

En la XII edición del galardón, la mexicana –que ahora reside en Berlín– ha reconocido con el primer premio su proyecto en el que traduce la arquitectura literaria de la obra de Virginia Woolf a un lenguaje cromático.

Mientras, el segundo premio ha recaído en el artista barcelonés Marc Ávila Català por ‘Tensión no4. Incipit Vita Nova’, una obra que convierte el libro en territorio material donde “razón y poesía entran en fricción”, explica el fallo.

El Premio Javier Rosón –con una recompensa de 1.000 euros–, que reconoce las obras de jóvenes creadores menores de 28 años, ha distinguido a la artista navarra Ixone Gil Begoechea por ‘Desde la esquina de la cocina’, un libro de artista de carga íntima y memorialista que indaga en los mecanismos fragmentarios del recuerdo. El jurado ha acordado conceder una mención de honor al artista chino Zinuo Wang por su obra ‘By water’.

Los trabajos premiados pasarán a formar parte de la colección de la Fundación Ankaria y de las actividades expositivas vinculadas al certamen.

En esta edición –que tiene una dotación de 3.000 euros para la primera obra seleccionada y con 1.500 euros para la segunda– han concurrido más de 230 proyectos procedentes de todo el mundo.

En las once ediciones anteriores han sido reconocidos nombres del actual panorama artístico nacional e internacional como Javier Pividal (2014), Shirin Salehi (2015), Daniel Verbis (2016) y Guillermo Mora (2017), Roberto Aguirrezabala (2018), Ana Soler(2019), Carlos Irijalba (2020), Rosa Velasco Ringeling (2021), Ignasi Abasí (2022), Manu Blázquez (2023) y Pedro Torres (2024).