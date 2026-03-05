MERCADITO MEJORA  CONTINUA APOYANDO A LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS

Con productos de calidad a precios accesibles, el Mercadito Mejora en tu Colonia continúa apoyando a la economía de las familias.

Saltillo, Coahuila, 05 de marzo de 2026.- Con más de 480 ediciones realizadas y con más de 106 mil familias beneficiadas el programa Mercadito Mejora en tu Colonia continúa llegando a colonias, barrios y ejidos de todo el estado, estrategia pensada para apoyar a la economía de las familias coahuilenses.

Este programa forma parte de la estrategia Mejora Coahuila, la cual fue impulsada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“En nuestro gobierno trabajamos todos los días para apoyar la economía de las familias de Coahuila. Programas como el Mercadito Mejora en tu Colonia nacen bajo el pensar y sentir de nuestra gente para que tengan productos de calidad a precios accesibles.” declaró el mandatario.

Fue en la colonia las Torres, donde se llevó a cabo una edición más de este programa que beneficia a cientos de familias que pudieron acceder a más de 100 productos a bajo costo de la canasta básica.

El coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, declaró que se trabaja para llegar a todos los rincones de la entidad en beneficio de las familias.

“Frutas, verduras, abarrotes, productos de limpieza y materiales para la construcción, tenemos todo para apoyar su economía y respaldar a las familias que más lo necesitan”. declaró el funcionario.

Durante este evento, se bajaron los costos de la canasta básica como el huevo y la tortilla para que fuera más de más fácil acceso para la ciudadanía.