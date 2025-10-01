MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con autoridades estatales y educativas, encabezó este lunes el arranque de la construcción de una cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria Manuel Acuña, ubicada en la colonia Infonavit.

La obra contempla una superficie de 672 metros cuadrados, con trabajos de limpieza, trazo, nivelación, excavación y formación de terraplén. Se instalarán 540 m² de piso de concreto reforzado en la cancha y 298 m² en andadores, además de pintura deportiva, postes metálicos para voleibol, tableros de basquetbol de fibra de vidrio y porterías para futbol. Asimismo, se construirán bases de concreto para cuatro luminarias, con el objetivo de brindar mayor seguridad y funcionalidad al espacio.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó la importancia de esta acción para la niñez muzquense y reconoció el respaldo del Gobernador Manolo Jiménez:“Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes para dar inicio a una obra tan esperada. Este tipo de acciones reflejan el esfuerzo incansable de nuestro Gobernador, quien tiene un interés muy especial en el bienestar y futuro de la niñez coahuilense, porque sabe que en ellas y ellos está la base de un mejor mañana”, expresó.

Además del arranque de la cancha, se realizó la entrega de mobiliario escolar que beneficiará a alumnas y alumnos de la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.

En el presídium estuvieron presentes el Lic. Gabriel Elizondo Pérez, Coordinador General de MEJORA y representante del Gobernador; el Lic. Julio Long Hernández, Director General del ICIFED; el Mtro. Francisco Tobías Hernández, Subsecretario de SEGOB en la Carbonífera; el Profr. Ignacio Castillo Cárabes, Subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos; así como coordinadores regionales y municipales del programa MEJORA, autoridades educativas, docentes y padres de familia.

La alcaldesa reiteró que Múzquiz continuará avanzando de la mano con el Gobierno del Estado: “Hazle saber al Gobernador nuestro agradecimiento por su respaldo constante y por cumplir esta petición tan importante para la comunidad educativa. Porque en Múzquiz… ¡vamos pa’ delante!”, concluyó.