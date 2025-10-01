Con arranques, entregas de obra y renovación de mobiliario el Gobierno del Estado sigue fortaleciendo la infraestructura escolar y mejorando los entornos de aprendizaje

Sabinas, Coahuila; 01 de octubre de 2025. – Con el objetivo de fortalecer los espacios educativos en la Región Carbonífera, el Gobierno del Estado, que encabeza Manolo Jiménez Salinas, a través del programa Mejora Coahuila, el cual es coordinado por Gabriel Elizondo Pérez y en conjunto con el Instituto de Infraestructura Física Educativa, puso en marcha y entregó diversas obras en escuelas de la región carbonífera. Iniciando en la Escuela Primaria “Manuel Acuña”, donde se dio inicio a la construcción de una cancha de usos múltiples con una inversión superior a 1 millón 593 mil pesos, además se dio arranque a la entrega de mobiliario escolar para esta región. Durante el evento, el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó la importancia de brindar espacios dignos y funcionales para el desarrollo educativo, “Trabajamos juntos para mejorar las condiciones dentro de las escuelas, porque sabemos que un entorno digno también se refleja en mejores aprendizajes, porque donde hay educación, hay futuro, y en Coahuila, el futuro se construye desde las aulas”. Acompañándolo estuvieron la directora del plantel, Nancy Galarza Riojas, quién agradeció al gobernador Manolo Jiménez y al equipo Mejora, por hacer realidad este importante proyecto, ”En nombre de todos los que formamos parte de la Escuela Primaria “Manuel Acuña”, quiero agradecer a todas las autoridades por hacer realidad este importante proyecto, esto no solo representa una mejora en nuestra infraestructura, sino también una muestra del compromiso con la educación”.

Asimismo, la alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, declaró, “Nos llena de orgullo ver cómo se suman esfuerzos en favor de nuestra niñez, vamos a seguir colaborando desde el municipio para que más escuelas reciban estos apoyos, porque sabemos que una mejor educación es el camino hacia un mejor futuro”. En cuanto al arranque de la nueva cancha de usos múltiples, se incluirán trabajos de limpieza, trazo, nivelación del terreno, excavación y formación de terraplén. Se colocarán 540 metros cuadrados de piso de concreto, pintura especializada para canchas deportivas, postes metálicos para voleibol, tableros de fibra de vidrio para basquetbol y porterías. Además, se construirán cuatro bases de concreto para la instalación de luminarias, garantizando un espacio seguro y funcional para las actividades físicas y recreativas de los estudiantes.

Las entregas de mobiliario forman parte de una segunda etapa de inversión estatal que supera los 15 millones de pesos, sumándose a los 5.4 millones aplicados en la primera etapa realizada en el mes de febrero.

En total, el Gobierno del Estado ha destinado más de 20 millones de pesos en lo que va del año únicamente para mobiliario escolar, beneficiando a miles de alumnos en distintas regiones del estado.

Continuando con las acciones en favor de las instituciones educativas de la Región Carbonífera, en el municipio de Sabinas se dio el arranque de obra en la Escuela Primaria “Presidente Benito Juárez García”, donde se construirá una techumbre estructural y donde además se realizó la entrega de la sustitución total de la subestación eléctrica, beneficiando a más de 480 alumnos de este plantel. Ahí, el coordinador de mejora, Gabriel Elizondo, resaltó que esta obra representa un gran avance para la comunidad educativa ya que ahora las alumnas y alumnos podrán realizar actividades al aire libre en mejores espacios, aunado a la entrega de la sustitución del sistema eléctrico, que permitirá que la escuela cuente con una red moderna y eficiente con mejores espacios para aprender.

De acuerdo a Julio Long, Director del ICIFED para esta obra se destinarán, 3 millones 783 mil pesos a la sustitución de la malla sombra por una techumbre estructural con sistema de cimentación, estructura metálica con acabados, cubierta de lámina con pintura blanca reflectiva, sistema pluvial a base de canalones e iluminación tipo campana industrial con tecnología LED. Además en este plantel, se hizo la entrega sustitución del transformador y de la red eléctrica, con una inversión de más de 1 millón 938 mil pesos incluyendo el desmontaje de la subestación existente, la colocación de la subestación electrificada, la reposición de registros, centros de carga, tuberías tipo conduit, cableado nuevo, instalación de tableros de control con circuitos e interruptores termomagnéticos, así como la construcción de cuatro bases de concreto donde se instalaron luminarias exteriores tipo LED, todo esto con conexión a los equipos de climatización de esta escuela primaria.

Finalmente, el alcalde de Sabinas, José Feliciano Díaz, agradeció el trabajo en conjunto, que se realiza al seguir priorizando la educación.

“Gracias al gobernador Manolo Jiménez Salinas por mantener a la educación como una prioridad, y al equipo de Mejora Coahuila, encabezado por Gabriel Elizondo Pérez, por hacer posible que obras como esta lleguen a nuestras escuelas, en Sabinas, vamos a seguir sumando esfuerzos para que más instituciones educativas se beneficien con este tipo de acciones”. Puntualizó. En el evento estuvieron presentes, Sergio Zenón Velázquez Vázquez, Diputado Local del Distrito 03; Francisco Tobías Hernández, Subsecretario de SEGOB en la Carbonífera; Ignacio Castillo Cárabes Subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos en la Secretaría de Educación; Enrique Falcón Zepeda, Subsecretario de Infraestructura en la Región Carbonífera y Centro-Desierto, Tomás García Guajardo, Director del Plantel T.M. de la Escuela Primaria Presidente Benito Juárez, Profesora, Perla Midory Hernández Herrera, Directora del Plantel T.V. de Escuela Primaria Presidente Benito Juárez, así como equipo Mejora.