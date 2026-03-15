Más agua para Múzquiz: agradece Laura Jiménez inversión del gobernador Manolo Jiménez

*La alcaldesa de Múzquiz, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas, la millonaria inversión en agua potable para la ciudadanía.

MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, agradeció al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, por la millonaria inversión destinada al fortalecimiento del sistema de agua potable en este municipio, como parte del Gran Programa de Agua para la Región Carbonífera, el cual representa un importante respaldo para mejorar el abasto del vital líquido para las familias de la región.

Con una inversión histórica de 221.8 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha este ambicioso programa que contempla una serie de obras y acciones diseñadas para atender uno de los desafíos más urgentes de la zona: garantizar un suministro suficiente y seguro de agua potable para miles de habitantes de la región Carbonífera.

El programa incluye equipamiento, ampliación y reposición de redes de agua y drenaje, además de obras de bombeo y saneamiento que permitirán fortalecer la infraestructura hidráulica en los distintos municipios de la región.

Durante la presentación de este plan estratégico, la alcaldesa destacó la importancia que tiene esta obra para el bien de los msquences.

“Cada obra representa un paso firme hacia la seguridad hídrica del municipio”, señaló, al destacar que este esfuerzo se realiza en coordinación con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera, con el objetivo de fortalecer la captación, conducción, almacenamiento y distribución del agua.

La inversión que se aplicará durante 2026 es considerada histórica y responde a proyectos previamente consensados con las autoridades municipales. Entre las obras que ya se encuentran en marcha destacan, en Múzquiz, la perforación del pozo Aparicio 3 y la construcción de la línea de agua del Colegio Militar hacia el barrio El Alto.