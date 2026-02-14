Marx Arriaga es removido de la dirección general de Materiales Educativos de la SEP

Este viernes 13 de febrero, Marx Arriaga Navarro fue removido de su cargo como Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en medio de cuestionamientos sobre la representación de las mujeres en los libros de texto gratuitos.

Entre los señalamientos que marcaron su gestión se encuentra su negativa a incluir una mayor presencia femenina en el libro México: Grandeza y Diversidad de Multigrado para primaria, así como llevar a cabo ajustes en materiales de preescolar y primaria para incorporar perspectivas de género.



En particular, respecto a los libros de Historia de primaria elaborados durante su administración, se ha señalado que, de aproximadamente 900 imágenes incluidas, solo nueve corresponden a mujeres, con menciones limitadas a figuras como Sor Juana Inés de la Cruz y Ángela Peralta.

En un contexto nacional que impulsa políticas de igualdad sustantiva, estos datos generaron cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso oficial en materia de igualdad y el contenido editorial de los materiales educativos.

Intento de desalojo

La tarde de este mismo viernes, trascendió que Arriaga Navarro habría sido despedido de su cargo por funcionarios de la SEP, quienes intentaron desalojarlo de sus oficinas con el apoyo de elementos de seguridad.

Colaboradores del ex funcionario señalaron que no había sido notificado previamente de su remoción. Según su versión, se le informó que su cargo desapareció de la estructura orgánica, aunque dicho cambio no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En redes sociales, el propio Arriaga difundió imágenes del momento en que policías capitalinos y un funcionario de la SEP le solicitan desalojar el edificio ubicado en Avenida Universidad 1200.

En el video, se observa cómo Arriaga se dirige a un elemento policial y le dice: “¿Quieren esposar a quien hizo los libros de texto gratuitos? Adelante”. Cabe mencionar que el ahora ex funcionario de la SEP quiso entrar a golpes a la oficina de una subsecretaria para evitar su desalojo.

Hasta el momento, la institución no ha emitido una postura oficial sobre la remoción. El equipo de Arriaga convocó a una conferencia de prensa a las 17:00 horas para fijar su posicionamiento.

¿Quién es Marx Arriaga Navarro?

El hombre originario de Texcoco fungía como director general de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP.

Es doctor en Filología Hispánica y profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Desde 2022 encabezó el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana y la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos bajo el mandato del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

