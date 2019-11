Saltillo, Coah.- Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Coahuila, visitó a pacientes beneficiarios de 100 placas dentales completas que se entregaron gratuitamente como parte del programa “Cambiando Vidas”.

Acompañada por el Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, recorrió las instalaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde se colocan las prótesis dentales en esta intensa jornada de salud.

Bernal Gómez enfatizó que en el presente año se han hecho tres entregas que dan un total de 300 pacientes beneficiados en este programa, con prótesis de la más alta calidad.

Gracias al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, tanto en Saltillo como en Torreón se realizaron estas jornadas que transformarán el entorno de los adultos mayores.

Indicó que del 25 al 30 de noviembre el equipo de odontología de la Secretaría de Salud atenderá a los coahuilenses con estos apoyos de manera totalmente gratuita y con personal médico especializado.

En el recorrido estuvieron presentes Sergio de la Parra, subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario y responsable estatal del programa “Cambiando Vidas”; Roberto Cárdenas Zavala, Director del DIF Coahuila, y Carlos Flores Valdez, Director de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El funcionario destacó el apoyo permanente de la señora Marcela Gorgón, quien es la principal promotora de este exitoso programa.

“El programa ‘Cambiando Vidas’ es una estrategia que permite elevar la calidad vida de miles de coahuilenses que se encuentran en situación precaria.

“Las jornadas desarrolladas a la fecha han sido históricas, dado que hemos rebasado las metas originales. Gracias al apoyo del Gobernador y su esposa llevamos más de mil 200 cirugías gratuitas con esta estrategia”, mencionó Bernal Gómez.

Por su parte, Omar Morales Dávila, Coordinador del Programa Estatal de Salud Bucal, aseveró que estas prótesis dentales permitirán a sus usuarios tener una mejor alimentación, dado que mejorarán su mordida.

Reconoció el trabajo realizado por el equipo de Salud Bucal en la entidad: “Ellos son quienes supervisan estas entregas a entera satisfacción de nuestros pacientes”.

AGRADECEN APOYOS

Ante esto, Liboria Martínez Luna, beneficiaria con prótesis dental total, agradeció al Gobernador así como a su señora esposa, al asegurar que no sólo se le regaló una nueva sonrisa, “si no que me ha cambiado la vida totalmente, ahora podré platicar sin miedo y participar más con mis amigas, pero sobre todo, podré disfrutar de la comida nuevamente”.

Reconoció el trabajo de la Secretaría de Salud del Estado así como a los doctores odontólogos del trabajo realizado, asegurando que esto es un nuevo comienzo para ella y para sus familiares, quienes le han apoyado e impulsado desde siempre.

De esta manera, el Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila y la Secretaría de Salud, refrenda su compromiso con todos los coahuilenses, al ofrecer servicios de salud de la más alta calidad en beneficio de la población.