Localizan con vida a ex Alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Fiscalía del Estado informó que Alejandro Correa Gómez fue hallado vivo a casi una semana de su desaparición

MÉXICO.- La Fiscalía de Michoacán informó que el ex Alcalde de Zinapécuaro Alejandro Correa Gómez fue hallado con vida a casi una semana de su desaparición.

“Informamos que ha sido localizado con vida el ex presidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre”, reportó este jueves.

El morenista fue reportado por su familia como desaparecido desde el fin de semana, luego de tener una última comunicación con él la madrugada del 2 de noviembre.

En ese momento, relataron familiares, Correa Gómez se encontraba en la localidad de Tierras Coloradas, en el Municipio de Hidalgo.

La Fiscalía estatal informó ese mismo domingo que localizaron sus pertenencias y una camioneta en el hotel en donde estaba hospedado, tras acudir a un evento social.

La desaparición se dio en medio de la creciente violencia contra líderes en la región, como lo fue el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, y también la ejecución del líder limonero, Bernardo Bravo, el pasado 20 de octubre, en Apatzingán.

Por Staff/Agencia Reforma