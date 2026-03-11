Llevamos desarrollo parejo a todas las regiones: Manolo

Allende, Coahuila.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas continúa cumpliendo compromisos con las y los coahuilenses de todas las regiones de la entidad, compromisos adquiridos desde su campaña y muy sentidos por la población, mismos que impactan de manera positiva en la calidad de vida de las familias.

Por lo cual llevó a cabo una importante gira de trabajo para entregar obras sociales en Allende, así como arrancar el proyecto de liderazgo juvenil 300 Pa’ delante con estudiantes de las regiones Norte y Cinco Manantiales.

“Muy contentos de estar en Allende con nuestra gente entregando más obras que mejoran su calidad de vida. En equipo con el municipio llevamos a cabo trabajos de pavimentación y recarpeteo en calles de diversas colonias, beneficiando directamente a miles de familias de este gran municipio. Además, entregamos la nueva techumbre de la Secundaria Marcos Benavides y obras en otras escuelas, para que estudiantes y docentes de aquí tengan mejores instalaciones educativas ,y para celebrar los 200 años que próximamente cumplirá Allende anunciamos inversiones y pachangas por 20 millones de pesos. Seguimos cumpliendo compromisos y llevando desarrollo parejo a todas las regiones de Coahuila”, destacó el gobernador.

El Mandatario estatal reiteró que el presente y futuro de Coahuila está en nuestros jóvenes, por lo que desde su administración se impulsan obras, acciones, proyectos y programas para fortalecer sus herramientas y liderazgos, como lo son el congreso 300 pa’delante y las obras de infraestructura educativa, para dotar de mejores espacios a nuestros estudiantes.

“Para que Coahuila siga siendo el mejor estado de esta país para vivir con nuestras familias, ocupamos una juventud fuerte y echada pa´delante; por eso le invertimos a la educación, porque es una de las herramientas más poderosas para que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan salir adelante”, expresó.

Manolo Jiménez reiteró que desde su administración e trabaja en otros temas igual de importantes, como en el desarrollo de ésta y todas las regiones de Coahuila, con el anuncio de más y mejores inversiones que generen más y mejores empleos para la gente; así como en el tema de seguridad.

En ese contexto, mencionó que todas los días se trabaja por seguir fortaleciendo el blindaje en seguridad de Coahuila, para que las y los coahuilenses puedan seguir viviendo con paz y tranquilidad.

“Y eso hay que cuidarlo como oro molido, porque nuestra seguridad no es obra de la casualidad; es algo que se ha venido construyendo con el tiempo y entre todas y todos”, comentó.

Agregó que mientras sigan trabajando unidos sociedad civil organizada, iniciativa privada, ciudadanos, órdenes de gobierno, Coahuila seguirá siendo invencible.

Jiménez Salinas destacó que es gracias a ese trabajo en equipo que la estrategia de seguridad de Coahuila es un ejemplo a nivel nacional, y que es una estrategia basada en coordinación entre las diferentes instituciones de seguridad que laboran en Coahuila de los tres órdenes de gobierno.

“Además, hay voluntad de entrarle al tema; aquí en Coahuila mandamos las instituciones”, expreso, al tiempo de destacar que para este 2026 Coahuila ejercerá un presupuesto histórico en la materia.

Jesica Fernanda Ponce Marrufo, alumna del tercer grado de la secundaria Marcos Benavides, agradeció a Manolo Jiménez por la techumbre entregada, donde podrán llevar a cabo diferentes actividades bajo la sombra.

“Gracias por brindarnos mayor seguridad, mejorar nuestras escuelas, impulsar el deporte, por los apoyos escolares y por los programas de Mejora Coahuila”, expresó.

Al alcalde de Allende, Ricardo Alfonso Treviño Guevara, agradeció las obras que hoy se entregan de parte del Gobierno del Estado, las cuales, dijo, son símbolos de confianza y semillas del futuro.

“Cada una de estas acciones aumentan la calidad de vida de nuestros estudiantes y fortalecen el corazón de nuestra comunidad”, mencionó.

Acompañaron al gobernador en este evento, Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Antero Alvarado, subsecretario de Gobierno en Cinco Manantiales; Ignacio Adolfo Covarrubias Cabello, subsecretario de Infraestructura Social de la SIDS; Julio Iván Long Hernández, director del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED); Guadalupe José Zertuche Sánchez, coordinador municipal en Allende de Mejora Coahuila; Marisol Moreno Lira, directora de la Secundaria Técnica Marcos Benavidez; Mónica Mariel Vázquez Leiva, presidenta del Comité Pro-Obra de Techumbres Escolares.