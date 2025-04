El Gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con la Cineteca Nacional, exhibirá del 01 al 09 de noviembre la 76 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, en la que se presentarán una serie de películas que van desde clásicos restaurados hasta las más recientes producciones de reconocidos cineastas y algunos otros que comienzan a erigir sus carreras de la mano de óperas primas galardonadas en festivales internacionales.

“Esta muestra forma parte de las actividades que realizamos a fin de incentivar la apreciación cinematográfica entre las y los coahuilenses”, comentó la secretaria Esther Quintana, quien añadió que esta muestra nos acerca al séptimo arte con films que cuentan con narrativas que giran en torno a pérdidas emocionales, memoria e identidad, neurodivergencias, desplazamientos forzados, entre otras temáticas de índole social, política y cultural de los momentos de su filmación”

Las exhibiciones serán de una película diaria en dos funciones, a las 17:00 y 19:30 hrs, con una cuota de recuperación de $50.00 pesos por función. Los boletos pueden adquirirse en la Sala Emilio “Indio” Fernández previo a las funciones o en la Casa del Artesano, de 10:00 a 15:00 horas. Cabe destacar que pueden adquirirse los boletos de cualquiera de las 9 funciones desde el 01 de abril y que se tiene una promoción 2 x 1, para quiénes los adquieran con anticipación ya sea de la misma o de diferente película.

Las historias que componen esta muestra son:

Del director mexicano Arturo Ripstein, el clásico de esta edición es Profundo Carmesí (México-España-Francia, 1996) filme de 1996, que se relanza con una versión restaurada e inédita que incluye una serie de secuencias que en su momento fueron eliminadas a causa de la visión moral de la época. La guionista Paz Alicia Garciadiego trasladó la historia real de “los asesinos de los corazones solitarios” de E.U. al México de 1949 para retratar el intenso y retorcido romance entre Coral Fabre y Nicolás Estrella. Se exhibe el 1 de abril. Clasificación C.

Memoria (México-Estados Unidos, 2023) de Michel Franco, en el que se desarrolla una historia de amor que destaca por un desenlace profundamente esperanzador, lo que contrasta con el resto de su filmografía, caracterizada por la postura crítica del realizador. La historia se desarrolla a través de Sylvia, una madre sobreprotectora y obsesivamente organizada que se divide entre el cuidado de su hija, su labor como trabajadora social y las reuniones de alcohólicos anónimos, donde lleva trece años. Se exhibe el 2 de abril. Clasificación mayores de 15 años.

Tierra de nuestros hermanos (Irán-Francia-Países Bajos, 2024) el primer largometraje de los iraníes Raha Amirfazli y Alireza Ghasemi que les otorgó el Premio de Dirección en la Competencia Mundial de Cine Dramático del Festival de Cine de Sundance, narra una odisea de 20 años dividida en tres actos; apoyada en las actuaciones de actores no profesionales y los espacios que habitan para representar la falta de perspectivas de quienes se ven obligados a abandonar sus tierras en busca de un futuro mejor. Se exhibe el 3 de abril. Clasificación B.

Ganadora del Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes 2024 la ópera prima del cineasta Federico Luis Tachella, Simón de la montaña (Argentina-Chile-Uruguay, 2024) ofrece una mirada sensible a la vida de Simón quién cansado de lidiar con los problemas familiares y experimentar una falta de sentido de pertenencia, hasta que un día, comienza a asistir a una escuela, donde se integra en un grupo de personas con discapacidad cognitiva haciéndose pasar como uno de ellos tras quedar cautivado por sus personalidades. Se exhibe el 4 de abril. Clasificación B.

Grabada en 16 mm, Un viaje en primavera (Taiwán, 2023) de Peng Tzu-Hui y Wang Ping-Wenes es una ópera prima elegante y contemplativa. Es la historia de Khim-Hok y Siu-Tuan quienes comparten un longevo matrimonio. Con los años las peleas se han hecho más cotidianas pero su afecto es profundo. Se exhibe el 5 de abril. Clasificación B.

El primer largometraje del realizador Víctor Erice, Cerrar los ojos (España, Argentina 2023) es un drama nostálgico y autorreflexivo sobre la memoria, la identidad, el paso del tiempo y la amistad, una carta de amor al cine marcada por claras referencias a la carrera del cineasta. Se exhibe el 6 de abril. Clasificación B.

Leos Carax, cuya obra reinventa poéticamente las posibilidades de la ficción y la imagen en el cine lanza It’s Not Me (Francia, 2024) un mediometraje autobiográfico de cuarenta minutos, que, a través de un collage repasa más de 40 años de la filmografía de Carax, mezclando escenas de sus películas, cintas clásicas, videos caseros y fotografías. Haciendo de este autorretrato un ensayo poético sobre el poder, la política y la creación de imágenes, a la vez irónico y juguetón, anárquico y profundamente personal. Se exhibe el 7 de abril. Clasificación C.

En un aparentemente apacible pueblo de provincia francés llamado Saint-Martial, en el que parece no vivir nadie más que la decena de protagonistas, se desarrolla Misericordia (Francia, 2024) una película que parece en principio un acercamiento dramático a esa cargada palabra para irse revelando de a poco como un genial ejercicio cómico con una buena dosis de humor negro y de anticlerical irreverencia, ambas especialidades de su director, el gran Alain Guiraudie. Se exhibe el 8 de abril. Clasificación mayores de 15 años.

El pesar de los sueños (Burden of dreams, Estados Unidos-Alemania, 1982) de Les Blank, es uno de los documentales más notables jamás realizados sobre el rodaje de una película, este es otro clásico que se exhibirá en esta edición de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Se exhibe el 9 de abril. Clasificación B.