Legislar a favor de la aprobación de presupuestos destinados a impulsar el potencial de jóvenes deportistas, es una de las acciones en las que la candidata del PRI a la Diputación Federal por el Distrito 03 de Coahuila, Cristina Amezcua González trabajará enérgicamente desde la Cámara de Diputados.

La entrevistada señaló en nuestro Estado hay mucho talento deportivo que no desarrolla su capacidad al máximo por falta de incentivos económicos, con lo que pudieran ayudarse a complementar su participación en torneos o competencias y aunque el Gobierno Estatal no ha dejado desprotegido a este sector, se requiere que desde la Federación exista una partida destinada exclusivamente a brindar dicho respaldo a los deportistas no solo de Coahuila, sino de todo el país.

Amezcua González comentó que asegurar el apoyo a los jóvenes deportistas es garantizarles un mejor futuro, ya que el mantenerse activos en alguna de las diferentes disciplinas deportivas, les permitirá tener una vida sana, alejados de los vicios y enfocados en actividades positivas e incluso impulsando a nuevas generaciones a involucrarse en este tipo de actividades.

“El mérito ya lo lograron nuestros jóvenes deportistas, ellos ya consiguieron destacarse en lo que hacen y es parte de las responsabilidades de un gobierno el apoyarlos e impulsarlos para que desarrollen todo su potencial. Cuántas veces hemos visto o incluso experimentado directamente el hacer algún tipo de actividad para obtener recursos y que nuestros niños y jóvenes puedan pagar su asistencia a alguna competencia y eso no es justo, necesitamos establecer acciones para que siempre cuenten con este tipo de respaldo”, afirmó la abanderada del PRI.

Ante tal, aseguró que una vez que el voto la favorezca en la elección de este 6 de junio, así lo hará desde la Carama de Diputados, pues los talentos deportivos merecen ser apoyados e impulsados y de esta manera promover adecuadamente el deporte en todo el país y que los jóvenes tengan más oportunidades de desarrollar todo su potencial.