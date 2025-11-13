La actividad industrial en México cayó el 0.4% en septiembre

La actividad industrial en México cayó un 0.4% en septiembre en comparación con agosto, debido a retrocesos en los cuatro sectores, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato es resultado de un descenso interanual el -3.3%, con base en cifras originales de la construcción (-7.9%), de la minería (-3.1%), de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas (-0.1%) y las industrias manufactureras (-0.8%).

En cifras desestacionalizadas, la actividad industrial también descendió el 0.4% respecto a septiembre pasado.

Por componente, la construcción cayó un -2.5%.

En contraste crecieron la minería (0.7%), las industrias manufactureras (0.2%) y la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final (0.4%).

Con cifras originales, entre enero y septiembre de 2025 la producción industrial acumuló una disminución del -1,8 % frente al mismo periodo de 2024.

En ese lapso, la minería cayó un -8,4 %; la construcción, el -2,7 %; la generación y suministro de energía, el -1,1 %, y las manufacturas, un -0,5 %.

El resultado de septiembre refleja la debilidad del sector industrial mexicano, que ya había mostrado caídas en meses previos.

En el primer semestre del año, el indicador había descendido el 1,3 %, con bajas en minería, energía, construcción y manufacturas, lo que anticipaba un desempeño complejo en la segunda mitad de 2025.

El retroceso industrial se suma al entorno de desaceleración económica en México, cuyo crecimiento para 2025 fue recientemente ajustado a un rango de entre 0,5 % y 1,5 %, por debajo de la meta oficial de entre 1,5 % y 2,3 %.

El PIB de México subió el 1,2 % en 2024, afectado principalmente por la caída del sector primario, mientras que en 2023 se elevó el 3,1 %.

Agencia EFE