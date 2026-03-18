Invierte estado más de 330 MDP en programas para personas con discapacidad

“Este programa reúne acciones concretas para asegurar que las personas con discapacidad en Coahuila tengan mayores oportunidades en el desarrollo, autonomía, participación plena en la sociedad”: Liliana Salinas.

Arteaga, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Manolo Jiménez salinas, acompañado por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y de Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira, detonó el Gran Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad, en donde se informó que se invierten más de 331 millones de pesos en acciones, programas, proyectos y apoyos para personas con discapacidad y sus cuidadores.

“Junto con mi mamá Liliana Salinas presentamos el Gran Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad. Una estrategia integral con programas, obras y acciones a favor de nuestra gente con discapacidad y sus familias. Con una inversión de 331 millones de pesos para este gran programa, en Coahuila trabajamos para que nadie se quede atrás y todas y todos avancemos pa’ delante a pasos de gigante”, destacó el gobernador.

Además, se anunció la entrega de apoyos económicos “Veamos la Discapacidad”, con una inversión estatal de 20 millones de pesos, otorgando 10 mil pesos a cada beneficiario.

Manolo Jiménez destacó que este gran programa se construyó con un plan y con una estrategia transversal para poder beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, y que cubre muchas áreas de gobierno, muchos proyectos, programas y obras tanto estatales como municipales.

Comentó que en este proyecto se invierten 331 millones de pesos estatales, además de la inversión de los municipios, con lo que se hace una bolsa muy importante.

“En Coahuila entendemos que para que alguien pueda tener calidad de vida, se requieren de varios factores como las obras y los programas sociales, los programas de salud, los programas de educación, de mujeres; el desarrollo económico, oportunidades de empleo, y la seguridad”, expresó.

Jiménez Salinas agregó que por esa razón, el recurso que se tiene se diversifica y se canaliza en los temas más importantes, y que hoy en día, Coahuila es de los mejores estados en todos los indicadores a nivel nacional.

De la misma manera, señaló que la formula mágica con que se trabaja en Coahuila es el trabajo en equipo, y que de esa misma manera se trabaja en el tema de discapacidad, trabajando con los organismos de la sociedad civil y de la iniciativa privada.

“Hoy reiteramos nuestro compromiso con todas y todos los coahuilenses, pero principalmente, reiteramos nuestro compromiso con nuestra gente más vulnerable”, expresó el gobernador Manolo Jiménez.

Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, mencionó que el Gran Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad es una estrategia integral que busca transformar la manera en como el Gobierno entiende, atiende e incluye a las personas con discapacidad o con alguna condición.

“Este programa reúne acciones concretas para asegurar que las personas con discapacidad en Coahuila tengan mayores oportunidades en el desarrollo, autonomía, participación plena en la sociedad”, expresó.

Informó que el objetivo de este gran programa es el de fortalecer las acciones y programas en favor de las personas con discapacidad, para favorecer su desarrollo físico, cognitivo, socioemocional, promoviendo además su inclusión social y una vida independiente.

Liliana Salinas agregó que, para lograrlo, se estructuró esta gran estrategia en conjunto con otras secretarías y dependencias. y que está dividido en cinco ejes de acción: Sensibilización, Detección, Atención, Movilidad y Fortalecimiento.

En ese contexto, la presidenta honoraria explicó las acciones, obras proyectos y programas que se han puesto en marcha, y que están por arrancar en cada uno de estos cinco ejes de acción.

“Todos estos programas han representado más de 331 millones de pesos de inversión en acciones y apoyos destinados a personas con discapacidad o alguna condición”, mencionó.

Abundó que, más allá de estas cifras, este programa representa un compromiso claro con la inclusión, con la dignidad y con la igualdad de oportunidades.