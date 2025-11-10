Increíble. Jóvenes se lanzan de camión en llamas y salvan su vida en Guadalupe, Nuevo León

Como si se tratara de una película de acción cuatro jóvenes saltaron de un vehículo en movimiento cuando éste comenzó a incendiarse en el bulevar Miguel de la Madrid en el municipio de Guadalupe Nuevo León.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 de la mañana de este domingo 9 de noviembre en la mencionada avenida a la altura de Lázaro Cárdenas, en circulación de oriente a poniente, cuando la cámara de videode un automovilista captó el momento en que un camión de carga comienza a desviarse tras perder el control.

En ese momento se observa que las puertas de la unidad se abren y posteriormente los tripulantes saltan en pleno movimiento hacia la carpeta asfáltica.

Ya sin pasajeros y conductor, el camión continúa su marcha desacelerando, pero con el cofre en llamas, luego de una aparente falla mecánica que desató el fuego en el vehículo.

En las imágenes se alcanzan a observar los conductores de otros autos que detienen su marcha y auxilian a los tripulantes del camión.

A pesar de lo aparatoso del accidente ningún otro vehículo resultó afectado tampoco los tripulantes resultaron con daños de consideración.

