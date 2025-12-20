Impulsa Laura Jiménez economía de Villa de Palaú con la apertura de una nueva Bodega Aurrera

Villa de Palaú, Coahuila.– En representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, el secretario del Ayuntamiento de Múzquiz, José Manuel Flores Múzquiz, encabezó la inauguración de la segunda sucursal de Bodega Aurrera en el municipio, ubicada en la Villa de Palaú , destacando que esta apertura fortalece la economía local, genera nuevas fuentes de empleo y amplía el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles para las familias.

Durante su mensaje, el funcionario municipal agradeció a la empresa la confianza depositada nuevamente en Múzquiz, reiterando el compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando acciones que favorezcan la llegada de más inversiones y el desarrollo económico de la región.

Por su parte, representantes de Bodega Aurrera, junto con autoridades municipales y estatales, señalaron que la expansión de la cadena en el municipio beneficia no solo a los consumidores, sino también a proveedores y emprendedores locales, fortaleciendo el comercio regional.

La empresa cuenta con 31 años de presencia en el estado de Coahuila, donde opera 93 tiendas y ha generado más de 4 mil empleos directos, contribuyendo al bienestar y crecimiento económico de miles de familias coahuilenses.

Luego del corte del listón inaugural, funcionarios, directivos y ciudadanos realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones de Mi Bodega Aurrera, en un ambiente de celebración por esta importante inversión en la Villa de Palaú.