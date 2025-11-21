HISTÓRICO DESFILE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN MÚZQUIZ

Por primera vez en la historia, el gobernador y los poderes del Estado están

presentes en Múzquiz para el desfile de la Revolución Mexicana

Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; a 20 de noviembre de 2025.- El gobernador

Manolo Jiménez Salinas, acompañado por la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez

Gutiérrez, así como por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial del Estado, Luz

Elena Morales Núñez y Miguel Felipe Mery Ayup, respectivamente, presidió el desfile

cívico deportivo para conmemorar el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana,

ceremonia que se llevó a cabo en el municipio de Múzquiz.

“Desde el hermoso Pueblo Mágico de Múzquiz conmemoramos el desfile cívico del 20 de

noviembre día de la Revolución Mexicana. Me dio mucho gusto saludar a nuestra gente.

Felicidades a las y los participantes y organizadores del desfile, todo salió muy bien. Aquí

en Coahuila seguiremos festejando con orgullo los grandes momentos de la historia de

México”, destacó el gobernador.

Más de 10 mil habitantes de esta comunidad presenciaron la columna de contingentes

que marcharon frente a la presidencia municipal, compuesta por instituciones educativas,

instituciones municipales, de protección civil y de seguridad municipales y estatales, así

como del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

El Mandatario estatal expresó su gusto por celebrar desde este lugar emblemático de

Coahuila, esta fecha histórica para los mexicanos, y abundó que este tipo de eventos son

de gran relevancia para recordar los momentos trascedentes en la historia de nuestro

país.

“Y este tipo de ceremonias, aquí en Coahuila lo hacemos con mucho orgullo”, manifestó.

Comentó que las familias de todas las regiones pueden disfrutar de estos eventos en total

paz y tranquilidad, gracias a la estrategia de seguridad implementada en su

administración.

“La seguridad es un tema muy importante para las y los coahuilenses, es el más

importante, y tenemos una estrategia en todas las regiones, en todos los municipios,

fortaleciendo la prevención, la proximidad, la inteligencia y la fuerza. Aquí trabajamos

coordinados, trabajamos con voluntad”, aseveró.

Manolo Jiménez destacó que en Múzquiz, la realidad es que ha habido un gran cambio

para bien, donde ya hay una gran coordinación y un gran trabajo en equipo para realizar

obras, proyectos y programas en beneficio de sus habitantes.

Destacó que en este municipio hay una inversión histórica gracias al trabajo de Laura

Jiménez, la presidenta municipal, lo que impacta de manera positiva para el municipio.

“Gracias a las gestiones de la alcaldesa, uno de los municipios en donde hay más inversión

es en Múzquiz, con lo que se han ido resolviendo los temas que estaban rezagados”,

señaló.



En este desfile participaron mil 385 alumnos de instituciones educativas y 120 docentes de

17 planteles de todos los niveles; 30 elementos y tres unidades de Protección Civil y

Bomberos del municipio; de seguridad estatal, 184 elementos y 12 canes del

agrupamiento K9; una unidad del C4, una unidad de proximidad social, seis unidades de

investigación criminal, cuatro unidades de Protección y Reacción, y cuatro patrullas.

De la Guardia Nacional, 60 elementos, cuatro canes y cinco patrullas; de la SEDENA, 120

elementos, seis vehículos y una ambulancia.

Acompañaron al gobernador a presenciar este desfile, además, el General Brigadier DEM

Mario Noé Martínez Contreras, Comandante del 14/o. Regimiento de Caballería

Motorizado Melchor Múzquiz; Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación; Federico

Fernández Montañés, fiscal general de Estado; Esteban Salazar, miembro del concilio

Kickapoo; funcionarios estatales y municipales: mandos militares.