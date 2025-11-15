Hallan sin vida a presuntos cómplices del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán

Uno de los cuerpos fue localizado en la carretera Uruapan–Paracho, a la altura de la comunidad indígena de Capacuaro; la Fiscalía de Michoacán ordenó trasladarlo a Semefo.

La violencia en Michoacán escala tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó sobre el hallazgo de dos cadáveres que, según las primeras indagatorias, estarían directamente relacionados con el crimen del edil ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Los cuerpos fueron encontrados el pasado lunes en la región de Uruapan. El mandatario estatal precisó que ambos hombres habrían tenido participación y brindado apoyo al sicario que ultimó al alcalde.

La información, sin embargo, está siendo exhaustivamente validada por la Fiscalía de Michoacán, que se encuentra realizando las pruebas periciales correspondientes para avanzar en el esclarecimiento total del crimen.

¿Cómo es que se localizaron los cuerpos de los sospechosos?

Uno de los cuerpos fue localizado en la carretera Uruapan–Paracho, a la altura de la comunidad indígena de Capacuaro. Vecinos del lugar fueron quienes encontraron el primer cadáver ensangrentado y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Elementos de la Guardia Civil aseguraron la zona, y durante el operativo de resguardo, localizaron un segundo cuerpo envuelto en bolsas de plástico.

Tras las diligencias en el sitio, la Fiscalía de Michoacán ordenó el traslado de ambos cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizó la necropsia de ley para determinar las causas exactas de sus muertes.

El Fiscal reveló que uno de los dos hombres ejecutados fue identificado como Josué ‘N’, un adolescente de tan solo 16 años y originario de Uruapan. El segundo cuerpo, correspondiente a un adulto, permanece hasta el momento sin ser identificado.

La aparición de estos cuerpos indica que el asesinato de Carlos Manzo podría estar generando una purga o un ajuste de cuentas dentro de las estructuras criminales.

Cabe recordar que el alcalde Carlos Manzo fue asesinado a balazos el 1 de noviembre en un evento público con motivo de la Noche de Muertos, en la plaza principal de Uruapan. El sicario que cometió el homicidio también fue identificado como un menor de edad, de 17 años, lo que ha puesto en evidencia el uso de jóvenes por parte del crimen organizado en la región.

Las investigaciones continúan para determinar quién ordenó tanto el asesinato del edil como la posterior ejecución de sus presuntos cómplices, con el objetivo de desmantelar la red detrás de estos actos de violencia.