Gusano barrenador llega a la CDMX: Detectan primer caso en un perro

Senasica confirmó el primer caso de gusano barrenador en la Ciudad de México en un perro en Topilejo, en Tlalpan. El animal, un dóberman de 12 años, presentó miasis en una oreja herida tras una pelea. Las autoridades consideran que se trata de un caso aislado.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó del primer caso de Gusano Barrenador del Ganado en la Ciudad de México, en Topilejo, en la Alcaldía de Tlalpan.

El caso, confirmado en un perro dóberman de 12 años, fue reportado el pasado 26 de abril a través de las líneas de emergencia por el Médico Veterinario Zootecnista de la clínica donde fue ingresado el canino, que presentó miasis en la base de la oreja izquierda, en una herida causada por una pelea con otro perro.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, hasta ahora no se han detectado casos secundarios, y debido a la altura y la condición climática del lugar en donde fue detectado, se considera un caso aislado.

Esta incidencia actualmente se encuentra bajo supervisión, control y atención del Senasica.

Estrategia tras el primer caso en CDMX

Debido a que este primer caso se encuentra activo, se implementó una estrategia de contención en la zona y se realiza la aplicación de medidas contraepidémicas, que consisten en lo siguiente:



Se reforzaron las acciones de vigilancia epidemiológica pasiva y activa.

Ejecución de investigación retrospectiva y prospectiva.

Desinfestación de la vivienda en la que habitaba el canino.

Conformación de brigadas para rastreo epidemiológico en los municipios aledaños.

Acciones de rastreo a través de encuestas epidemiológicas, casa por casa.

Fortalecimiento de las acciones de difusión en territorio, redes sociales y medios de comunicación, en la población en general.

Senasica recomienda inspeccionar constantemente a animales

Senasica recordó que, para detectar oportunamente el gusano barrenador, es importante inspeccionar diariamente heridas en animales, buscando larvas blancas, movimiento profundo y olor fétido.

Entre algunas señales destacan:



Heridas infestadas: Las larvas se alimentan de tejido vivo, haciendo que las heridas sean profundas, dolorosas y de olor fétido.

• Movimiento de larvas: Presencia de gusanos blanquecinos que se mueven dentro de la herida.

• Huevos: Se pueden observar masas de huevos similares a tejas en los bordes de la lesión.

• Comportamiento del animal: Fiebre, inapetencia y agitación en la zona afectada.



Ante cualquier sospecha de infección, las autoridades sanitarias recomiendan aislar al animal y reportar de inmediato al 800 751 2100, WhatsApp 55 3996 4462 o gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx