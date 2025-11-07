Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, rendirá protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan

Grecia Quiroz, viuda del edil Carlos Manzo, rendirá protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan, Michoacán.

La sesión extraordinaria del Congreso del Estado donde asumirá como alcaldesa, está programada para este miércoles las 14:30 horas, siendo el único punto de la orden del día.

Hoy por la tarde, llegó oficialmente la notificación de la ausencia definitiva del cargo de Manzo Rodríguez, siendo turnada directamente a la Comisión de Gobernación.

Posteriormente, se convocó a una sesión extraordinaria para el día de mañana donde se dará lectura, discusión y votación al dictamen con proyecto de decreto que designa a la edil sustituta, cerrando con su toma de protesta.

¿Por qué Grecia Quiroz asumirá el cargo?

Quiroz fue uno de los perfiles propuestos del movimiento independiente de Uruapan para encabezar las riendas de la administración local.

La decisión se tomó luego de que la síndica municipal Hilda Flor del Campo Maldonado, rechazó ser la presidenta municipal sustituta, confirmó MILENIO con fuentes consultadas.

Entre otros perfiles que habían destacado para liderar el ayuntamiento de Uruapan, se encontraba el secretario particular y amigo de Manzo Rodríguez, Sigifredo Múgica, así como Carlos Bautista Tafolla, diputado local independiente.

El consenso se logró entre quienes forman parte de esta corriente conocida como Movimiento del Sombrero, que fundó Carlos Manzo y que el propio gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que seguirá vigente en lo que resta de la administración.

Homicidio de Carlos Manzo desata protestas en Michoacán

El asesinato de Manzo, tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan el 1 de noviembre, ha generado una fuerte indignación en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Uno de los presuntos agresores fue abatido tras el ataque y dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen.



