La administración que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez continúa trabajando en beneficio de las familias de Múzquiz.

Villa de Palaú, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, atendió la petición de vecinos del Barrio El Agrario, quienes solicitaron apoyo con tierra colorada para mejorar las calles de este sector.

En respuesta, la administración llevó 40 viajes de tierra, los cuales serán distribuidos y compactados en las vialidades más afectadas, contribuyendo así a mejorar las condiciones de movilidad y el entorno de la colonia.

Durante su visita al lugar, la alcaldesa Laura Jiménez reiteró que estas acciones son resultado directo de las necesidades expresadas por la ciudadanía, refrendando su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de todas las familias del municipio.

En este recorrido, la presidenta municipal estuvo acompañada por la coordinadora de Villa de Palaú, Perla Maldonado Velázquez, el subdirector de Obras Públicas, Arturo Elguezabal Dower, así como por vecinos beneficiados de la comunidad.