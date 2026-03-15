GOBIERNO DEL ESTADO ACERCA LA LENGUA DE SEÑAS MEXICANA A LA CIUDADANÍA

El secretario Enrique Martínez y Morales, encabezó la entrega de constancias del primer curso abierto a la población en general para fomentar una sociedad más incluyente.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Con el objetivo de fortalecer la atención y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad auditiva, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, encabezó la entrega de constancias del Curso–Taller “Lengua de Señas Mexicana”, iniciativa impulsada a través de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación.

El curso tuvo como finalidad brindar a las y los participantes herramientas teóricas y prácticas de Lengua de Señas Mexicana, permitiéndoles desarrollar habilidades básicas para comunicarse con personas con discapacidad auditiva y contribuir así a la construcción de una sociedad más incluyente y empática.

La capacitación se llevó a cabo en el Auditorio de la Fiscalía General del Estado, donde se desarrollaron cuatro sesiones de tres horas cada una, sumando 12 horas de formación, en las que las y los asistentes aprendieron fundamentos de comunicación, expresiones básicas y elementos clave para interactuar con la comunidad sorda.

Durante su mensaje, el secretario Martínez y Morales, expresó la emoción que representa este esfuerzo colectivo. “Es una tarde muy especial. Estamos haciendo historia, están haciendo historia ustedes”, señaló al destacar que, por primera vez, este curso se abrió a población en general, ya que anteriormente se impartía a funcionarias y funcionarios estatales y municipales que brindan atención al público.

El titular de la dependencia resaltó que la respuesta superó las expectativas, pues con poca promoción el curso se llenó en pocos días, lo que refleja dijo: la calidad humana y el compromiso social de la ciudadanía, ya que participaron personas de todas las edades motivadas por familiares, amistades, alumnos o vecinos con discapacidad auditiva, así como por el deseo genuino de aprender y construir espacios más incluyentes.

En el evento estuvieron presentes Martha Garay Cadena, en representación del alcalde Javier Díaz; Luciana Sánchez Arriaga, en representación de Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila; y Fernanda Copola, en representación de MEJORA Coahuila.

Asimismo, el secretario transmitió un mensaje del gobernador Manolo Jiménez: “Por favor diles de mi parte que como gobernador los felicito y estoy muy orgulloso de ustedes”, reconociendo el compromiso de quienes decidieron aprender Lengua de Señas Mexicana para promover una inclusión real en la vida diaria.