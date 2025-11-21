FRENTE FRÍO NÚMERO 15 GENERARÁ LLUVIAS Y FUERTES VIENTOS EN COAHUILA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 19 de noviembre de 2025. – La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que el frente frío número 15, asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, recorrerá el noroeste y norte de México. Su interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionará lluvias y un incremento en la velocidad del viento en distintas regiones de Coahuila.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió el siguiente pronóstico general para el estado:
* Descenso de temperatura durante la noche y madrugada en las cinco regiones, con valores mínimos de 0 a 5 °C en zonas serranas.
* Línea seca e inestabilidad por la tarde del miércoles, que generarán lluvias puntuales fuertes en las regiones Norte, Carbonífera y Centro, con posibilidad de encharcamientos, crecimiento rápido de arroyos y actividad eléctrica.
* Viento de 20 a 35 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, lo que podría ocasionar caída de árboles, postes y estructuras ligeras. Se recomienda asegurar objetos en exteriores y extremar precauciones al conducir.
Pronóstico por región
Región Norte
* Miércoles: 28 °C / 19 °C – 45% probabilidad de lluvia
* Jueves: 26 °C / 13 °C – 90% probabilidad de lluvia
Región Carbonífera
* Miércoles: 30 °C / 20 °C – 10% probabilidad de lluvia
* Jueves: 30 °C / 13 °C – 25% probabilidad de lluvia
Región Centro
* Miércoles: 32 °C / 14 °C – 0% probabilidad de lluvia
* Jueves: 31 °C / 14 °C – 0% probabilidad de lluvia
Región Laguna
* Miércoles: 30 °C / 16 °C – 0% probabilidad de lluvia
* Jueves: 29 °C / 11 °C – 0% probabilidad de lluvia
Región Sureste
* Miércoles: 29 °C / 14 °C – 15% probabilidad de lluvia
* Jueves: 27 °C / 11 °C – 10% probabilidad de lluvia
Recomendaciones ante el frío y las bajas temperaturas
* Abríguese con ropa adecuada: use varias capas, gorro, guantes y bufanda.
* Proteja a niñas, niños, adultos mayores y personas con salud delicada.
* Mantenga ventanas y puertas bien cerradas para evitar corrientes de aire.
* No utilice anafres, braseros ni carbón dentro de la vivienda debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.
* Use calentadores únicamente en espacios ventilados y en buen estado.
* Consuma bebidas calientes y alimentos nutritivos.
* Esté atento a signos de hipotermia o congelación, como piel fría, mareo, confusión o entumecimiento, y busque atención médica si es necesario.
La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas e invita a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales.
En caso de emergencia, llame al 911.
Leave a Reply