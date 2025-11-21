FRENTE FRÍO NÚMERO 15 GENERARÁ LLUVIAS Y FUERTES VIENTOS EN COAHUILA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 19 de noviembre de 2025. – La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que el frente frío número 15, asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, recorrerá el noroeste y norte de México. Su interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionará lluvias y un incremento en la velocidad del viento en distintas regiones de Coahuila.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el siguiente pronóstico general para el estado:

* Descenso de temperatura durante la noche y madrugada en las cinco regiones, con valores mínimos de 0 a 5 °C en zonas serranas.

* Línea seca e inestabilidad por la tarde del miércoles, que generarán lluvias puntuales fuertes en las regiones Norte, Carbonífera y Centro, con posibilidad de encharcamientos, crecimiento rápido de arroyos y actividad eléctrica.

* Viento de 20 a 35 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, lo que podría ocasionar caída de árboles, postes y estructuras ligeras. Se recomienda asegurar objetos en exteriores y extremar precauciones al conducir.

Pronóstico por región

Región Norte

* Miércoles: 28 °C / 19 °C – 45% probabilidad de lluvia

* Jueves: 26 °C / 13 °C – 90% probabilidad de lluvia

Región Carbonífera

* Miércoles: 30 °C / 20 °C – 10% probabilidad de lluvia

* Jueves: 30 °C / 13 °C – 25% probabilidad de lluvia

Región Centro

* Miércoles: 32 °C / 14 °C – 0% probabilidad de lluvia

* Jueves: 31 °C / 14 °C – 0% probabilidad de lluvia

Región Laguna

* Miércoles: 30 °C / 16 °C – 0% probabilidad de lluvia

* Jueves: 29 °C / 11 °C – 0% probabilidad de lluvia

Región Sureste

* Miércoles: 29 °C / 14 °C – 15% probabilidad de lluvia

* Jueves: 27 °C / 11 °C – 10% probabilidad de lluvia

Recomendaciones ante el frío y las bajas temperaturas

* Abríguese con ropa adecuada: use varias capas, gorro, guantes y bufanda.

* Proteja a niñas, niños, adultos mayores y personas con salud delicada.

* Mantenga ventanas y puertas bien cerradas para evitar corrientes de aire.

* No utilice anafres, braseros ni carbón dentro de la vivienda debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

* Use calentadores únicamente en espacios ventilados y en buen estado.

* Consuma bebidas calientes y alimentos nutritivos.

* Esté atento a signos de hipotermia o congelación, como piel fría, mareo, confusión o entumecimiento, y busque atención médica si es necesario.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas e invita a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales.

En caso de emergencia, llame al 911.