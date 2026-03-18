Fortalecen infraestructura educativa en COBAC con entrega de techumbre

Cientos de estudiantes del COBAC Saltillo, ahora cuentan con mejores espacios gracias a la entrega de una techumbre.

Saltillo, Coahuila.–Como parte del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, que encabeza Manolo Jiménez Salinas, la estrategia Mejora Coahuila que coordina Gabriel Elizondo Pérez y el Ayuntamiento de Saltillo, que dirige Javíer Díaz González, llevaron a cabo la entrega de una techumbre en el COBAC “Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz”, en beneficio de la comunidad estudiantil, con una inversión de más de 4.3 millones de pesos.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó la importancia de mantener el trabajo conjunto en favor de las y los jóvenes.

“Que esta techumbre sea de gran beneficio para toda la comunidad educativa, nosotros vamos a seguir trabajando juntos por Coahuila, próximamente estaremos visitándolos para traer más programas de becas, microcréditos y más oportunidades, porque nuestro gobernador impulsa acciones para la juventud.” señaló.

Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reiteró el compromiso de seguir impulsando acciones en favor del sector educativo.

“Trabajamos en equipo, atendiendo las necesidades de nuestra comunidad y de nuestros jóvenes, que son el presente de Coahuila, estas obras permiten que las y los estudiantes cuenten con mejores condiciones para sus actividades dentro del plantel”, expresó.

En representación de la comunidad estudiantil, la alumna Nataly Denisse Peña Moreno agradeció por estas obras que permitirán tener más actividades al aire libre de una manera digna.

“Esta obra fortalece la infraestructura de nuestra institución y mejora significativamente los espacios del plantel, agradecemos al gobernador por su compromiso con la educación y por impulsar acciones que benefician a nuestra comunidad”.

Esta entrega consistió en la construcción de un arco-techo estructural de 504 metros cuadrados, en beneficio de 1,100 alumnos del turno único, quienes ahora cuentan con un espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades.

Como parte de la jornada, además se entregó equipo deportivo y se contó con la presencia de la unidad “Amor en Movimiento”, que brindó servicios de atención dental, médica y oftalmológica a la comunidad educativa.

En el evento estuvieron presentes el Diputado Álvaro Moreira Valdés, Diputado Local; Julio Iván Long Hernández, Director General del Instituto Coahuilense de la infraestructura Física Educativa; Leonardo Jiménez Camacho, Director General del COBAC; Xanin García Posada, Subsecretaria de Educación Media Superior; Ernesto Siller Torres, Director de Desarrollo Social; Tizoc García Ramírez, Director del Plantel, así como equipo Mejora.