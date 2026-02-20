Firma Mejora convenio con los comerciantes del Centro histórico de Saltillo A.C.

Más de 600 establecimientos del centro histórico de Saltillo se suman a los descuentos de la Mera Mera.

Saltillo, Coahuila.– Con el objetivo de fortalecer la economía local y generar mayores beneficios, el programa Mejora Coahuila firmó un convenio de colaboración con los Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo A.C.

A través de esta alianza, los beneficiarios de la Mera Mera, estrategía social del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, podrán acceder a más de 600 comercios del primer cuadro de la ciudad, y obtener descuentos importantes.

Durante esta firma, Gabriel Elizondo Pérez, Coordinador General de Mejora Coahuila, destacó que este convenio representa un paso firme para fortalecer la economía local y brindar mayores oportunidades a las y los comerciantes del Centro Histórico.

“Gracias por sumarse a esta gran estrategia, como gobierno, buscamos generar facilidades, fortalecer el comercio local y hacer equipo para que a Saltillo, a Coahuila y a nuestra gente les vaya mejor”, expresó.

Asimismo, informó que como parte de los programas proyectados para 2026, se contempla la entrega de alrededor de mil créditos especiales dirigidos a empresarios y comerciantes que deseen ampliar o fortalecer sus negocios.

Por su parte, Alan Christian Duarte, presidente de los Comerciantes del Centro Histórico, señaló que este convenio marca el inicio de una nueva etapa para el primer cuadro de la ciudad.

“El Centro Histórico es el corazón económico de Saltillo. Durante años, el comercio organizado ha demostrado responsabilidad, hemos cumplido, invertido, mantenido empleos y sostenido la economía.

Pero también entendemos que el comercio no puede avanzar solo, necesita respaldo institucional y herramientas, por eso, Mejora Coahuila representa un gran apoyo para impulsar la economía”.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el director del Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, destacó que el Centro Histórico atraviesa por una etapa de crecimiento y modernización, por lo que trabajar de manera conjunto, para fortalecer la actividad comercial.

“Seguiremos trabajando coordinados, impulsando acciones que fortalezcan al comercio y mantengan al Centro Histórico como un referente económico y social de nuestra ciudad”, señaló.

Mejora Coahuila ha firmado previamente convenios con organismos empresariales como CANIRAC, Canaco Saltillo y Canaco Servytur Acuña, con el fin de que comercios y restaurantes afiliados ofrecen descuentos significativos en apoyo directo a la economía de las familias coahuilenses.

En el evento, estuvieron presentes, Diana Patricia González Soto, Directora de la Red Estatal de Museos; Leticia Rodarte Rangel, Directora del Instituto Municipal de Cultura; comerciantes como Laura Mora, de Mora Pan; Héctor Rico, de la Pulcata del Marquez; Héctor Rico Jr. de Ricos Publicidad; Daniel Rodríguez de Mr Crepas; Carlos Trillo de La Tazzina; Pablo Rodríguez, El Morucho; Alberto Gaona, Yogoneta; Blanca Santos, Psicología Saltillo así como equipo Mejora.