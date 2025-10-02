Saltillo, Coahuila .- En sesión del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada María del Mar Treviño Garza para exhortar a la Secretaría de Salud, que, en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, fortalezcan y diseñen estrategias innovadoras, integrales y de impacto para la prevención del embarazo en adolescentes, garantizando el derecho de las jóvenes a una vida saludable, educación continua y desarrollo pleno.

La legisladora reconoció las acciones que está llevando a cabo el gobernador Manolo Jiménez, en conjunto con su esposa Paola Rodríguez a través de INSPIRA COAHUILA y el DIF Estatal, que tienen como objetivo erradicar los embarazos en menores de 15 años. Asimismo, reconocemos los esfuerzos que a nivel federal se están llevando a cabo, a través de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

No obstante, es una realidad que, pese a estos importantes esfuerzos, México sigue ocupando uno de los primeros lugares en embarazo adolescente entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ante ello, la diputada planteó que para continuar trabajando en garantizar que cada joven tenga la oportunidad de construir un proyecto de vida pleno, con acceso a educación, salud, empleo y espacios de participación que les permitan desarrollarse en condiciones de igualdad y dignidad, tanto las autoridades sanitarias federales, como estatales, están obligadas a desarrollar estrategias innovadoras.

Algunas estrategias pueden ser garantizar el acceso confidencial y gratuito a servicios de salud sexual y reproductiva, crear plataformas digitales educativas, interactivas y libres de estigmas para adolescentes y sus familias. Establecer alianzas con organizaciones civiles, medios y creadores de contenido para campañas masivas de sensibilización, entre otras.

“Estas propuestas buscan garantizar que la prevención del embarazo adolescente sea integral, tecnológica, accesible y culturalmente pertinente para los diferentes contextos de nuestro país, sigamos demostrando nuestro compromiso con el presente y futuro de México, nuestros jóvenes” puntualizó.