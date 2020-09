Múzquiz, Coah.- Al destacar la importancia de seguir aplicando las medidas preventivas que eviten más contagios de Covid-19, basados en la nueva normalidad, la alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos Cadena, resaltó los acuerdos plasmados en la vigésimo tercera reunión del subcomité técnico Regional Covid-19, realizada en el Tecnológico de la villa de Agujita.

Bajo ese contexto la alcaldesa hizo hincapié en la importancia de aplicar los lineamientos establecidos para seguir la lucha frontal contra el coronavirus.

Como parte de los acuerdos se estableció lo siguiente:

1.- Se aprueba la reapertura de 15 bibliotecas públicas de la Secretaría de Educación, a partir del lunes 28 de septiembre. Previo a su reapertura las personas que ahí laboran deberán ser capacitadas por la Jurisdicción Sanitaria No. 3.

2.- Se autoriza la solicitud presentada por el DIF Coahuila para la reincorporación de los Adultos Mayores Empacadores Voluntarios bajo las siguientes condiciones:

– Adicional al protocolo sanitario especial turnado por el DIF, el cual se hará llegar a los integrantes del subcomité, los adultos mayores deberán utilizar durante las 4 horas de su turno, cubrebocas quirúrgico de 3 capas, además de la careta protectora.

– La Jurisdicción sanitaria capacitará a los gerentes y empacadores sobre los términos y correcto seguimiento del protocolo.

– Etapas de reincorporación:

1a. Semana 5 empacadores por turno

2a. Semana 10 empacadores por turno

3a. Semana 15 empacadores por turno

3. Se autoriza a partir del 1 de octubre la reapertura de salones de eventos, palapas, quintas y similares, las cuales operarán siguiendo el protocolo específico que entre otros aspectos señala:

• Capacidad máxima de 100 personas. No niños, embarazadas ni adultos mayores de 70 años.

• Duración de eventos hasta por 5 horas.

• Certificación por parte de las autoridades municipales del lugar y la capacidad permitida.

• No están permitidas las pistas de baile o cualquier otro tipo de espacio distinto a las mesas donde las personas se puedan concentrar.

Con estos acuerdos, explicó la alcaldesa, se busca seguir incrementando la actividad económica de la Región Carbonífera.

Sin embargo, añadió que los municipios serán los responsables de vigilar el cumplimiento de este protocolo, a quienes infrinjan el protocolo se les multará en la primera ocasión y se procederá a clausurar en caso de reincidencia.

Aunado a ello dijo, que la reapertura podrá ser revocada por causas sanitarias (rebrote o

saturación hospitalaria).

La reactivación de tianguis, mercados ambulantes y similares, incluido el Corredor Artesanal de Múzquiz, será reconsiderada por el Subcomité en la sesión de la segunda semana de octubre.

Así mismo dijo que se autoriza la realización del Ultra Trail Run 2020, sujeto a que los organizadores en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 3 y el Director del Hospital No. 24, presenten un nuevo protocolo que garantice que no habrá concentración simultánea de participantes y/o espectadores en los puntos de salida y recorridos.

Ratificándose además que no está permitida la operación de los balnearios públicos.

Finalmente dijo que la reactivación de actividades deportivas organizadas (ligas, torneos y similares) será valorada en la última semana de octubre.