“En la naturaleza está la verdadera magia de este mundo”: Ignacio Loera, Director del documental RETURN: Salvando a las tortugas

El Cortometraje documental titulado RETURN, Salvando a las tortugas, sobre la importante labor que desempeña la Organización VIVEMAR en Oaxaca en favor de la conservación de las tortugas marinas, es el nuevo trabajo del joven Saltillense Ignacio Loera. El Director del Cortometraje documental, dialogó con Canal 15 TV y Lacarbonifera.com sobre este trabajo que está logrando el reconocimiento nacional e internacional.

“En el cortometraje podemos ver como las personas de la organización VIVEMAR se centran en proteger el medioambiente, pero son las tortugas las que detonan ese amor por la naturaleza. Dentro de este corto documental son las tortugas las protagonistas que logran crear esa conexión entre la comunidad y la naturaleza”. Afirmó el director.

Fotograma del Documental

Además, Ignacio Loera dejó clara la principal meta del documental “es que la gente se enamore, por eso este documental tiene muchas imágenes, para que queden fascinadas de la naturaleza, porque hay una frase en el Museo de las Aves de Saltillo que dice conocer para valorar y conservar”.

RETURN sigue la historia de una familia de antiguos saqueadores de huevos de tortuga marina que, ahora dedicados a su conservación, lideran VIVEMAR, una organización comunitaria en Oaxaca, México. A través de su trabajo, salvaguardan, durante la temporada de anidación en las costas mexicanas, a algunas de las especies de tortugas marinas más amenazadas del mundo.

Fotograma del Documental

Explorar el planeta, la conexión intrínseca entre el ser humano y la inconmensurable variedad de seres vivos con los que coexistimos. Documentar la pérdida de biodiversidad y dar voz a las personas que dedican su vida a protegerla, son algunos de los objetivos que logra captar el joven coahuilense en este documental de menos de 15 minutos.

“Espero dejar, aunque sea un pequeño granito de arena para que la gente conozca, que en México se hace una gran labor de conservación y que tiene muchísima belleza natural”. Afirmó Loera.

“Espero dejar, aunque sea un pequeño granito de arena para que la gente conozca, que en México se hace una gran labor de conservación y que tiene muchísima belleza natural”. Afirmó Loera.

Planos con drones, cámaras sumergibles, atardeceres… El documental técnicamente es excelente y el inicio con una tortuga anidando es parte del encanto de este documental que cuenta cómo una familia entendió lo necesario de la conservación de las especies y cómo luchó para conservarlas incluso después de recibir amenazas armadas.

Fotograma del Documental Fotograma del Documental

“El saqueo de los huevos de tortuga es algo que formaba parte de su cultura y en el documental verán como esta familia de la organización VIVEMAR le da la vuelta a esta situación para protegerlos y evitar la extinción”. Destacó Ignacio Loera.

Un documental, que pronto estará en festivales y que ya se puede ver en youtube. Un trabajo que al margen del buen hacer técnico y una cuidada fotografía, tiene un mensaje claro. “Hay que enamorarnos de la naturaleza, sorprendernos con ella, ahí está la verdadera magia de este mundo y lo único que se necesita para motivarnos a cuidarla es tener una conexión con ella”. Finalizó.