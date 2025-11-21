El Gobernador Manolo Jiménez presidirá el Desfile del 20 de Noviembre en Múzquiz

Múzquiz, Coahuila.– Este jueves, el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, estará presente en la Cabecera Municipal de Múzquiz para presenciar el Desfile Conmemorativo del 20 de Noviembre, uno de los eventos cívicos más importantes del año.

La administración municipal encabezada por Laura Jiménez confirmó la visita del mandatario estatal y detalló que todas las instituciones educativas, cuerpos de emergencia y dependencias municipales ya se encuentran listas para participar en este tradicional recorrido.

El 20 de Noviembre recuerda la valentía, el sacrificio y el legado de quienes lucharon por un México más justo y libre durante la Revolución Mexicana. Este desfile representa un homenaje a su memoria y una oportunidad para fortalecer la identidad y unidad de la comunidad muzquense.

El evento tendrá lugar en la Plaza Principal Miguel Hidalgo de Múzquiz, y la cita es a las 10:00 de la mañana.