Dona Estado terreno al IMSS para nuevo hospital

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la atención en la salud de las y los coahuilenses, el Gobierno del Estado de Coahuila donó el terreno donde se construirá el Hospital General Regional del IMSS, terreno que se encuentra en el Centro Metropolitano “Las Maravillas”, en la capital coahuilense.

Antonio Gutiérrez Rodríguez, secretario de Finanzas en la entidad, mencionó que en la actual administración estatal se han realizado diversas donaciones para poder concretar proyectos y obras prioritarias para Coahuila.

Comentó que, entre ellas, destaca la donación del terreno donde se construirá el Hospital General Regional del IMSS, en Saltillo, el cual, como lo mencionó en su momento el Gobernador del Estado, será muy importante para la entidad.

Recordó que desde el primer año de la gestión estatal se entró en pláticas con el Gobierno Federal para poder llevar a cabo este proyecto, el cual fortalecerá al Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, con lo que mejorará la calidad en la atención de los trabajadores coahuilenses y sus familias.

Mencionó que el Gobierno del Estado donó este terreno de una superficie de 50 mil 241 metros cuadrados, y que se ubica en terrenos de “Las Maravillas”.

Gutiérrez Rodríguez agregó que al ser Coahuila líder en formalidad laboral, la gran mayoría de sus habitantes son derechohabientes del IMSS.

El nuevo Hospital General Regional del IMSS en Saltillo contará con 260 camas, con una capacidad de atención de 736 mil personas; con 34 especialidades, servicios de resonancia magnética, tomógrafo, rayos X, mastógrafo; lo atenderán dos mil 531 trabajadores.

La población beneficiada será de 736 mil personas.

El titular de la Secretaría de Finanzas estatal destacó que desde el inició de la actual administración estatal se le ha invertido una cantidad histórica al tema de salud en Coahuila, con la rehabilitación y modernización de los 133 centros de salud, los 14 hospitales generales; la adquisición de medicinas; la creación del Centro de Telemedicina; entre otros programas, proyectos y acciones del Gobierno Estatal en todas las regiones de la entidad.