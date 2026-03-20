Detonamos el arranque estatal de las Caravanas de la Salud: Manolo

Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; a 18 de marzo de 2026.- Como parte de su compromiso de llevar desarrollo parejo a todas las regiones de la entidad y acercar los servicios que ofrece el Gobierno del Estado a todas las comunidades, el gobernador Manolo Jiménez Salinas detonó desde Francisco I. Madero el programa estatal Caravanas de la Salud, además de entregar acciones del programa “Obras Sociales a Pasos de Gigante” en este municipio.

“En Francisco I Madero arrancamos la Caravana de la Salud y entregamos obras sociales. Seguimos cumpliendo y trabajando cerca de nuestra gente”, destacó el gobernador.

En Francisco I. Madero se entregaron obras de pavimentación y recarpeteo en las que se invirtieron 3.8 millones de pesos, con las que se beneficia a más de cuatro colonias de esta localidad.

Además, se dio inicio para todo el estado del programa Caravanas de la Salud, que es un programa estatal de atención a la salud itinerante que lleva servicios médicos directamente a comunidades, colonias, ejidos y zonas rurales o vulnerables en las cinco regiones del estado.

Su objetivo principal es acercar la salud a quienes suelen tener menos acceso a servicios médicos formales, especialmente a personas sin seguridad social o en localidades alejadas.

Con esto se ofrecen servicios de consulta general, consulta dental, farmacia, atención psicológica, mastografías, papanicolaou; entrega de la tarjeta de Salud Popular; vacunación de Sarampión, Influenza, COVID, VPH; desparasitación y vacunación de mascotas; prevención contra dengue; entrega y aplicación de métodos anticonceptivos; entre otros.

En su mensaje, Manolo Jiménez se dijo contento por trabajar en equipo con los diferentes alcaldes y alcaldesas, y destacó que algo que distingue a Coahuila a nivel nacional es ese trabajo coordinado entre todas y todos.

Reiteró que es gracias a este trabajo en equipo, por lo que hoy Coahuila es el mejor estado para vivir con nuestras familias.

“Tenemos un gran estado, y eso es porque aquí hay un gran equilibrio de muchas cosas. Se tienen los programas sociales de los tres órdenes de gobierno; se tienen los programas de salud; se tienen los programas y becas en el tema educativo; se tiene desarrollo económico y empleo; se tiene infraestructura; y se tiene seguridad”, indicó.

En ese contexto, reiteró la importancia de seguir trabajando unidos, y abundó que en Coahuila no se grilla, no se polariza, y no se divide, “aquí en Coahuila no vamos ni para la izquierda, ni para la derecha; aquí vamos puro pa’delante”.

Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila, recordó que en 2025 se aplicaron mil 500 millones de pesos en Obras Sociales a Pasos de Gigante en todos los municipios, y que dentro de estas acciones están las obras de pavimentación y recarpeteo que se entregaron en Madero.

Además, mencionó que la Caravana de la Salud Popular que se arrancó a nivel estatal, acerca más de 25 servicios médicos a la gente de las colonias, de los barrios y de los ejidos.

Félix Ramírez Hernández alcalde de Francisco I. Madero, expresó que cuando hay voluntad política y compromiso social, los resultados llegan a donde más se necesitan.

Mencionó que las obras de pavimentación recarpeteo que se entregaron son resultado del respaldo firme del Gobierno del Estado, y que son acciones que mejoran la conectividad, dignifican el entorno y fortalecen la calidad de nuestras familias.

De igual forma, dijo que el arranque de la caravana de la salud representa un paso decisivo para acercar servicios médicos a las comunidades.

“Señor gobernador, en Francisco I. Madero reconocemos su compromiso y su cercanía con nuestra gente”, señaló.

En este evento acompañaron al gobernador, además, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud; Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; Fernando Simón Gutiérrez Pérez, subsecretario de Transporte y Movilidad; Raúl Rodríguez Sánchez, subsecretario de Atención a la Salud; Javier Saúl González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 7; Luz Patricia Venegas Jiménez, beneficiaria.