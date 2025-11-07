Detenido un hombre por el acoso a la presidenta Sheinbaum en un recorrido en la calle en Ciudad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sufrido este martes un episodio de acoso durante un recorrido por las calles del entorno del Palacio Nacional en la capital mexicana. Un hombre se ha acercado a ella mientras saludaba a otros ciudadanos y ha intentado besarla, llegando a tocar su cuerpo. La mandataria ha reaccionado apartándose mientras uno de los miembros de su equipo se ha interpuesto entre el hombre y ella.

Fuentes de Comunicación Social de la presidencia han confirmado lo sucedido este martes mientras la mandataria caminaba por la calle, en su camino de regreso de un evento en la Secretaría de Educación Pública que se encuentra cerca de la sede del Gobierno, en el Zócalo.

Ya en la noche fue confirmada la detención del hombre por la policia estatal y su puesta a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Asimismo, la Secretaría de las Mujeres, las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas y las presidentas de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados y Senadores han emitido un comunicado en el que repudian el hecho que vivió la presidenta Sheinbaum. “Lamentablemente ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual en nuestro país, por eso diario trabajamos para combatirlo”, recoge el texto.