Detenido Jorge Armando ‘N’, uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde Carlos Manzo

El Gabinete de Seguridad identifica al sospechoso de ordenar el ataque a balazos que terminó con la vida del político de Uruapan, junto a los dos otros atacantes que aparecieron asesinados días después.

Las investigaciones para esclarecer quién estuvo detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo han dado nuevos resultados. El Gabinete de Seguridad ha informado este miércoles de que han identificado y detenido a Jorge Armando ‘N’ como presunto autor intelectual del homicidio ocurrido en plenas celebraciones del Día de Muertos en su municipio. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha anunciado que el detenido es uno de los líderes de la célula delictiva que orquestó el ataque. El detenido ha declarado que su jefe es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Jorge Armando ‘N’, detenido en la colonia Centro de Morelia, será investigado por ordenar y planear el ataque a balazos contra Manzo, quien había levantado la voz contra el régimen del terror del crimen organizado en Michoacán y había pedido más apoyo al Gobierno estatal y federal en materia de seguridad. Los escoltas del alcalde consiguieron abatir a su asesino justo después de que este disparara hasta seis veces contra el cuerpo del presidente municipal en una plaza céntrica, rodeado de sus guardaespaldas y de la muchedumbre que le acompañaba. El tirador era Víctor Manuel Ubaldo, un adolescente de 17 años, originario de Paracho, que según el fiscal del Estado, Carlos Torres, era adicto a la metanfetamina y se había ido de casa una semana antes del ataque.

Las investigaciones también han identificado a los otros dos agresores que acompañaron a Ubaldo a esa noche, Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en la carretera Uruapan-Paracho. El fiscal Torres ha señalado que Ramiro contrató a sus dos compañeros y estaba en contacto por teléfono con Jorge Armando ‘N’, quien coordinaba el ataque a la distancia. Harfuch ha asegurado que los sospechosos estaban vinculados a una célula criminal, afiliada a un grupo delictivo de Michoacán afiliado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que tiene una importante influencia en el Estado y se disputa con las mafias locales el territorio, especialmente el negocio de la extorsión y el narcotráfico. Jorge Armando ‘N’ ha declarado que responde ante su jefe, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, del CJNG. Este dato confirma el profundo y enraizado calado del grupo criminal en Michoacán, el mismo que la presidenta Claudia Sheinbaum pretende combatir con un plan de paz al que destinará 57.000 millones de pesos, algo más de 3.000 millones de dólares.

Las autoridades ya habían vinculado a Ubaldo con el CJNG. Sin embargo, no aclararon cómo el grupo había reclutado al menor ni con quién mantuvo comunicaciones para planear el ataque a las 20.00 en el Festival de la Vela, un evento público de Uruapan. Ahora se apunta a que fue Ramiro quien contrató y enseñó a Víctor a disparar el revolver nueve milímetros que se usó para matar al alcalde, tal y como lo había hecho con otros reclutas novatos que se unían a las filas de su célula. Si no obedecían, les sometía a castigos físicos.

