Del 9 al 27 de febrero, preinscripciones para educación secundaria en Coahuila

Ciclo Escolar 2026–2027

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- La Secretaría de Educación de Coahuila informó que del 9 al 27 de febrero se llevará a cabo el proceso de preinscripciones para Educación Secundaria, correspondiente al Ciclo Escolar 2026–2027, a través de las plataformas digitales oficiales.

Este proceso permitirá garantizar la continuidad educativa de las y los estudiantes que concluyen la educación primaria, así como una adecuada planeación de espacios y servicios educativos para el próximo ciclo escolar.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, señaló que la educación secundaria es una etapa clave en el desarrollo académico y personal de las y los alumnos, por lo que realizar la preinscripción en tiempo y forma contribuye a una mejor organización del sistema educativo.

La dependencia estatal exhortó a madres, padres y tutores a realizar el trámite dentro del periodo establecido, a fin de asegurar la incorporación de las y los estudiantes al nivel de secundaria.

El registro deberá efectuarse mediante la aplicación oficial “Preinscripciones Coahuila”, disponible en tiendas de aplicaciones, o a través del portal inscripciones.org.

Para orientación y atención de dudas, la Secretaría de Educación puso a disposición los teléfonos 844 411 88 35, 844 411 88 44 y 844 411 88 00, extensiones 3125 y 3434.