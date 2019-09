Xuzhou, Provincia de Jiangsu, China.- Las autoridades de la Provincia de Jiangsu, uno de los principales motores de la economía China, y la Iniciativa Privada de esa región realizaron un seminario exclusivo para explorar las oportunidades de negocios que ofrece Coahuila.

Este evento fue realizado en Hotel Xinkang, a donde se dio cita una comitiva de los más poderosos grupos empresariales para dialogar con la delegación encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quienes tras la exposición coahuilense iniciaron la conformación de una comitiva para viajar a Coahuila en una exploración de negocios.

La representación empresarial estuvo conformada por Qin Zhen, vicepresidente de Focus Technology Co; Chen Yonggang, Gerente de División de STIG; Li Weidon, gerente general de Nanjing Yibang Metal Products Co; Zhuang Huai, CEO de Nanjing Kingcolor Garments & Accessories Co; Tong Lei, CEO de Aileen Music Co; Qian Genlong, gerente general de Nanjing Botro Storage Equipment Co.

También Cao Tingshuo, gerente general de Nordlys Enterprises; Yuan Chenxiang, gerente general de Yangzhou Anyuan Coating Machinery Co; Jiangu Fuyang, gerente de Negocios en el Extranjero de Jiangsu Tanmujiang Tourism Development Co; Zhu Guodong, Jefe de Consejo de Jiangsu Jinling Special Cable Factory; Chen Yiju, gerente general de JSTI Group; Ren Qiuxian, subgerente general División de Inversión de GRPO Investment Holding Group Co, y Fan Jinson, Director de Jiangsu Provincial International Exchange Center.

El Gobernador de Coahuila dio la bienvenida al encuentro y destacó las grandes oportunidades que las cinco regiones del estado ofrecen al capital chino, ya sea para el mercado interno de México y/o como puerta de entrada a Estados Unidos y Canadá, y dijo que confía que el intercambio de negocios entre ambas provincias cristalice muchos de los proyectos que ya están en camino, ofreciendo a la vez incentivos para los de nuevo interés.

Por Saltillo, el alcalde Manolo Jiménez Salinas apuntó que es una de las ciudades más seguras del País y cuenta con una de las policías más confiables y efectivas, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y que el IMCO ha reconocido la competitividad saltillense pero sobre todo la inclusión ciudadana en sus procesos de gobierno. La Región Sureste de Coahuila es además, agregó, el principal Clúster Automotriz de México.

“Nos conocen por nuestro potencial industrial y capacidad productiva. Cientos de empresas trasnacionales se han establecido en la región por las condiciones de infraestructura, conectividad, favorabilidad regulatoria y mano de obra de calidad mundial. Nuestro Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) es el mejor calificado de todo México”, recalcó Jiménez Salinas.

Jorge Zermeño Infante, Alcalde de Torreón, enfatizó la ubicación estratégica privilegiada del municipio, cerca de las fronteras con Estados Unidos y a la vez para vender dentro del mercado mexicano. Anualmente, se gradúan más de 6 mil universitarios, lo que se refleja en la disponibilidad de profesionistas.

“Con una industria bien desarrollada, el 75 por ciento del Producto Interno Bruto de Torreón se conforma por la manufactura, mientras los sectores de comercio y servicios representan un 9 por ciento respectivamente. La vocación económica de Torreón se determina con una aglomeración de empresas de alto valor agregado en los sectores automotriz, maquinaria y equipo, metalmecánica, agroindustria y textiles. Se posiciona por encima de los demás municipios al tener costos laborales más bajos y al no tener huelgas en los últimos 27 años”, dijo.

Jesús Alfredo Paredes López, Alcalde de Monclova, expuso que situada sobre la Carretera 57, es ruta comercial más importante de Norteamérica en su categoría y con una conectividad aérea y ferroviaria, que permite conectarse comercialmente dentro y fuera del País.

“La fuerza laboral es uno de sus activos más importantes, la economía de la ciudad y región está sustentada en la industria del acero, automotriz y metal mecánica, con empresas de países como China, Corea, Estados Unidos y Japón, entre otras. Ofrecemos un inigualable estilo de vida y brindamos un gran soporte a los inversionistas —en conjunto con el Gobierno del Estado— para impulsar todo tipo de proyectos de inversión”, añadió.

Julio Iván Long Hernández, Alcalde de San Juan de Sabinas, expuso a los empresarios las ventajas de la Región Carbonífera de Coahuila: “San Juan de Sabinas, centro de la región, tiene una ubicación geográfica estratégica, conectada con Estados Unidos y Canadá por la Carretera Federal 57, con autopistas hacia las principales ciudades y puertos del País”.

Destacó la mano de obra calificada y disponible para satisfacer la demanda de toda la industria, con naves industriales en excelentes condiciones y terrenos para el establecimiento de parques industriales, con incentivos administrativos.

La comitiva de Coahuila en el encuentro con empresarios estuvo además completada por Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía, y Fernando Gutiérrez, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

COAHUILA ES PRIORIDAD: JIANGSU

Por su parte, Fei Shaoyun, Director General de la Oficina de Asuntos Exteriores de Jiangsu, explicó que México se ha convertido en el segundo mayor socio comercial de Jiangsu y el tercer mayor destino de inversiones en América Latina. En 2018, el volumen total de importación y exportación de Jiangsu y México alcanzó los 8.533 mil millones de dólares, un aumento interanual del 18.3 por ciento, y que en ese contexto Coahuila se posiciona como puerta prioritaria.

“Coahuila es rico en recursos minerales y es una importante área de producción de carbón y base de producción de acero en México. En los últimos años, Coahuila ha aprovechado plenamente sus propias ventajas y ha desarrollado vigorosamente las industrias automotrices y de fabricación, se ha convertido en una de las primeras opciones para que las empresas extranjeras inviertan en México”, dijo.

“La economía de Jiangsu y Coahuila tiene sus propias características y cada una tiene sus propias ventajas: las dos partes tienen amplias perspectivas de cooperación y gran potencial. Espero que ambas partes intensifiquen sus esfuerzos en las siguientes áreas, ampliando el alcance de la cooperación y ampliando los resultados de la cooperación”.

Señaló que para esto, esperan primero fortalecer los intercambios gubernamentales y construir una plataforma de comunicación, además de promover intercambios y visitas entre departamentos relevantes y de alto nivel de las dos provincias, explorar y establecer un mecanismo de comunicación y diálogo intergubernamental, y coordinar y promover la cooperación y los intercambios en diversos campos.

“En segundo lugar, promover la cooperación corporativa y lograr beneficios mutuos y resultados beneficiosos para todos. Este es también uno de los propósitos importantes de nuestras actividades hoy. En esta reunión de intercambio invitamos a 13 emprendedores sobresalientes de diferentes industrias en Jiangsu, quienes están ansiosos y esperanzados por el comercio con Coahuila”, comentó.

“El Director de Desarrollo Económico de Coahuila y los alcaldes de las ciudades han hecho buenos anuncios, lo que proporciona información valiosa para que nuestros empresarios entiendan mejor las ventajas de su ubicación, el entorno empresarial y las políticas de inversión, etc.”.