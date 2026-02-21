Conmemoran Presidenta y Gobernador 20 aniversario de Pasta de Conchos

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; a 20 de febrero de 2026.- En el marco del 20 aniversario de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la reunión con familiares de mineros acaecidos en este lugar.

“Dimos la bienvenida a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a la Mina Pasta de Conchos, al cumplirse 20 años de una de las tragedias más dolorosas de nuestro estado. Recordamos con respeto y profunda solidaridad a los mineros que perdieron la vida, y acompañamos a sus familias. En Coahuila seguiremos trabajando en coordinación y con responsabilidad con nuestra presidenta para que cada familia encuentre paz. Hoy seguimos reafirmando nuestro compromiso y solidaridad con ustedes”, destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En este mismo evento, funcionarios federales y estatales, así como las familias, visitaron el memorial en donde dejaron ofrendas florales para recordar a los 65 trabajadores de esta mina.

Con esta visita, Claudia Sheinbaum inicia una serie de actividades en nuestro estado, que se extenderán durante todo el fin de semana.

Manolo Jiménez mencionó lo importante de esta fecha pues en ella se honra la memoria de los trabajadores de esta mina.

En su mensaje, el Mandatario coahuilense reiteró el compromiso de su gobierno de seguir trabajando en equipo con el Gobierno Federal, como lo han estado haciendo.

Destacó que se tiene contacto permanente con el equipo de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar en todo aquello que se les ha solicitado.

De igual manera, reconoció el trabajo en equipo y coordinado con el Gobierno Federal en el que, dijo, es un tema muy importante para la región carbonífera,y que es el impulso al empleo, tema en el que ya se tienen estrategias conjuntas y en concreto para fortalecer el empleo en esta región.

“Aquí en Coahuila siempre trabajamos en equipo, así que cuente al 100 por ciento con nosotros para continuar con esta causa”, expresó el gobernador Manolo Jiménez.

La presidenta Claudia Sheibaum reiteró su compromiso con las familias de los mineros y continuar con la búsqueda de los restos de los trabajadores que aún no han sido localizados.

Agradeció la voluntad y el trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila.

En esta visita a Pasta de Conchos acompañaron a la presidenta, la titular de la Fiscalía General de la República, así como las y los titulares de diversas dependencias del Gobierno Federal.