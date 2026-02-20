Congreso de Coahuila rinde homenaje al Ejército Mexicano

Saltillo, Coahuila.- En el Congreso del Estado de Coahuila se llevó a cabo la Sesión Solemne para conmemorar el “Día del Ejército” así como rendir homenaje a Don Venustiano Carranza y a los Diputados del Vigésimo Segundo Congreso Constitucional del Estado, un evento que reunió a los titulares de los tres poderes del Estado, mandos militares y a los hombres y mujeres que integran las fuerzas armadas.

La sesión fue presidida por el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas; por la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso; por el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; por el general Fernando Colchado, comandante de la Onceava Región Militar, así como por el diputado Jorge Arturo Valdés Flores, presidente de la Diputación Permanente. Además se contó con la presencia del total de las diputadas y diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura; alcaldes y alcaldesas; funcionarios públicos estatales y municipales, representantes de universidades, organizaciones, iniciativa privada, entre otros distinguidos invitados.

El diputado Gerardo Aguado Gómez dio lectura a un mensaje en representación de la Sexagésima Tercera Legislatura: “Rendimos hoy un homenaje a quienes han sabido mantenerse del lado de la justicia, de la legalidad, de la verdad y de la rectitud en el obrar…A todos ustedes, mujeres y hombres de honor, de valor, integridad a toda prueba, de lealtad plena a la Constitución, al Estado Democrático y los valores que sustenta a la patria, muchas gracias. Reciban el reconocimiento permanente de este Poder Legislativo y de todas las diputadas y diputados que lo integran ¡Viva Coahuila, Viva el glorioso Ejército Mexicano!”

Por su parte, el gobernador del estado, Manolo Jiménez hizo un llamado a seguir trabajando en equipo por Coahuila: “Es muy importante que sigamos fortaleciendo nuestro estado. Hoy quiero reiterar mi compromiso con el ejército mexicano, reiterar nuestro agradecimiento por todo lo que hacemos…cuando trabajamos unidos, cuando trabajamos coordinados, cuando trabajamos con voluntad nuestro estado está blindado”.

Asimismo, en su intervención el general Fernando Colchado, comandante de la Onceava Región Militar, expresó: “Hoy en este recinto legislativo, símbolo de la voluntad popular en Coahuila, reiteramos nuestro compromiso con la soberanía nacional, con la paz social y con la colaboración respetuosa entre poderes…Desde Coahuila, cuna del constitucionalismo, reafirmamos nuestra lealtad inquebrantable a México”

En el marco de esta ceremonia se entonó la Plegaria “Compromiso con mi Patria” a cargo de las autoridades militares. También se contó con la intervención de la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, para dar lectura al pase de Lista de Honor de los diputados de la Vigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, así como de la participación de los diputados estudiantiles: Samantha Sayuri Contreras Vega, Alejandro Treviño González y Brithany Karina Ramos Almanza quienes dieron lectura en tribuna a documentos históricos de esta conmemoración.