Concreta Gobernador gestión con la Presidenta para nuevo hospital en Saltillo

Destaca trabajo coordinado entre Federación, Estado y municipio de Saltillo

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, encabezó junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el banderazo de arranque de la construcción del Hospital General Regional de Especialidades del IMSS en Saltillo, una obra histórica que fortalecerá la infraestructura hospitalaria y el sistema de salud en Coahuila.

“Junto con la presidenta Claudia Sheinbaum arrancamos la construcción del Hospital Regional de Especialidades. Una gestión que iniciamos hace 5 años, cuando era presidente municipal de Saltillo. Así como ahora, en aquel entonces se inició la donación de terrenos para este proyecto y para otras clínicas que ya se hicieron. Hoy, gracias al apoyo de la presidenta, arrancamos este importante hospital, el cual va a beneficiar a miles de coahuilenses. Agradezco también a su director Zoe Robledo y al alcalde de Saltillo Javier Díaz por todos los trámites y la infraestructura vial para complementar este gran proyecto. Trabajando en equipo siempre se logran mejores resultados”, destacó el gobernador.

Jiménez Salinas agregó que este proyecto es resultado de una gestión de hace años y hoy se concreta gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno de México, el secretario de Salud federal y el municipio de Saltillo.

“El trabajo en equipo siempre es importante, siempre da mejores resultados, eso lo sabemos aquí en Coahuila y aquí trabajamos en equipo el municipio, el estado y la federación y eso a quien más beneficia siempre es a la gente ”, expresó.

El Gobernador recordó que por la mañana, en Monclova, se entregaron viviendas a familias de la Región Centro, y que ahora en Saltillo se da un paso histórico en materia de salud con el inicio de esta gran obra.

El Hospital General Regional de Especialidades representa una inversión de 2 mil 890 millones de pesos en infraestructura; sumando equipamiento, la inversión total superará los 4 mil millones de pesos. Se construye en un terreno de más de 50 mil metros cuadrados, con una superficie de construcción superior a los 63 mil metros cuadrados.

Contará con 558 camas totales, 49 especialidades, 46 consultorios y 9 quirófanos. Además, dispondrá de unidades de cuidados intensivos para adultos, niñas y niños; cunas neonatales; área de hemodiálisis y hemodinamia; quimioterapia; clínica del dolor; clínica de heridas; laboratorio; urgencias y farmacia.

Durante su construcción se generarán alrededor de mil 900 empleos directos, y una vez en operación tendrá una plantilla estimada de más de 2 mil trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras y personal especializado.

Este nuevo hospital beneficiará a más de 2.5 millones de derechohabientes y evitará que muchas familias tengan que trasladarse a Torreón o a otros estados para recibir atención médica especializada.

Destacó que el Estado donó el terreno para hacer posible esta obra, al considerar que invertir en salud es invertir en el presente y en el futuro de las y los coahuilenses.

Manolo Jiménez subrayó que este hospital forma parte de una visión integral de desarrollo para Saltillo y su región, donde también se trabaja en proyectos estratégicos como el tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, los pasos superiores ferroviarios Nazario Ortiz Garza–Vito Alessio y Los Pinos, así como la ampliación a cuatro carriles de la carretera 57 en el tramo Saltillo–Monclova.

En materia de seguridad, reiteró que Coahuila es hoy el estado más seguro del norte del país y uno de los más seguros de México, gracias al trabajo coordinado con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las instituciones federales.

“Siempre el trabajo en equipo da mejores resultados y así como se va a hacer este hospital, también, estamos haciendo grandes obras de infraestructura, también estamos trabajando en el tema de seguridad, hoy Coahuila es uno de los estados más seguros del país y Saltillo es la capital más segura de México”, puntualizó el gobernador.

Agradeció el respaldo de la presidenta de la República y reiteró la voluntad de su administración para seguir trabajando en equipo.

“Quiero reiterar nuestro compromiso con usted, aquí en Coahuila nos queda claro que debemos ser punto de encuentro para hacer cosas buenas por nuestra gente, aquí cuenta usted con nosotros, para primero que nada, que Coahuila no sea una bronca para usted, que usted diga bueno en Coahuila van las cosas bien, van las cosas hacia adelante y cuente con nosotros al 100 por ciento, para juntos seguir construyendo la grandeza de México”, concluyó.

En su mensaje la presidenta, Claudia Sheinbaum, agradeció el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas; así como la visita que tiene en varios municipios de Coahuila, donde se trabaja con los programas del Bienestar en beneficio de la población.