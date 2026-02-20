Coahuila, tierra de instituciones fuertes y echadas pa’delante: Manolo

Desde el Congreso del Estado, el Gobernador de Coahuila preside la sesión solemne para conmemorar el 113 aniversario del Ejército Mexicano

Saltillo, Coahuila.- “En Coahuila tenemos instituciones fuertes; por ende, tenemos un Ejército fuerte y un Estado fuerte”, expresó el gobernador Manolo Jiménez Salinas al encabezar la Sesión Solemne desde el Congreso del Estado, para conmemorar el 113 aniversario de esta institución castrense.

“Coahuila, tierra de instituciones fuertes y echadas pa’delante! Hoy, desde el Congreso del Estado conmemoramos con orgullo el 113 Aniversario del Ejército Mexicano, una institución que nació en Coahuila en 1913 y que ha sido gran aliada para la seguridad de nuestro Estado. Desde esta tierra de Venustiano Carranza reconocemos el honor, la disciplina y la lealtad de las y los soldados que todos los días sirven a México con valentía y compromiso. Gracias por su entrega y servicio. ¡Que viva nuestro glorioso Ejército Mexicano! ¡Que viva Coahuila!”, expresó el Jefe del Ejecutivo Estatal.

Acompañado por Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local; Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; así como por el General de Brigada E.M. Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, el Mandatario Estatal, a nombre de todas y todos los coahuilenses, hizo un reconocimiento a nuestro glorioso Ejército Mexicano, al tiempo de agradecer a todas y todos sus integrantes por todo su apoyo.

Recordó que, orgullosamente, el Ejército Mexicano nació en nuestra tierra, y que por eso no es obra de la casualidad la afinidad que hay con nuestras fuerzas armadas; no es casualidad el compromiso institucional que existe en nuestro estado; y que no es casualidad la buena percepción que tienen los coahuilenses de nuestro Ejército Mexicano.

Comentó que Coahuila es tierra de instituciones, y que los resultados en el tema de seguridad que se tienen en Coahuila, son un referente de esta fortaleza institucional. Destacó que en la entidad trabajan en equipo los tres órdenes de gobierno, los tres poderes del Estado, las fuerzas armadas, las fiscalías.

Jiménez Salinas señaló que son más de 10 mil los elementos de seguridad que trabajan en el blindaje de Coahuila, entre todas las instituciones federales, estatales y municipales.

“Aquí hay coordinación y hay voluntad”, declaró en su mensaje.

Destacó que gracias al apoyo del Ejército Mexicano, Coahuila es el segundo estado más seguro del país, y que tres de las 10 ciudades más seguras de México, están en Coahuila: Piedras Negras, la frontera más segura; Saltillo, la capital más segura; y Torreón, la séptima ciudad más segura de México y la más segura de La Laguna.

“Hoy, desde el Congreso del Estado, hacemos un llamado a seguir trabajando en equipo y en unidad por Coahuila”, expresó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En su mensaje, el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez mencionó que hablar del Ejército Mexicano, es hablar de una institución gloriosa, parte esencial de nuestra historia, de nuestra cultura y pilar de los más altos valores patrios.

“El México moderno no se puede concebir sin el ejército y su noble y patriótica tarea que realiza todos los días; mujeres y hombres de honor con una inquebrantable vocación de servicio, dispuestos a dar la vida en la defensa por la patria”, expresó.

Por su parte, el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, reiteró el compromiso del Ejército Mexicano con la Soberanía Nacional, con la paz social y con la colaboración respetuosa entre poderes.

“Desde Coahuila, cuna del constitucionalismo, reafirmamos nuestra lealtad inquebrantable a México”, expresó.