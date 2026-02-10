Coahuila en el top 3 de mayor número de empleos generados en enero de 2026

El IMSS registró un incremento en el empleo de 11,477 puestos de trabajo solamente en enero

Saltillo, Coahuila; 7 de marzo de 2025.- Coahuila ocupó el tercer lugar nacional en incremento de puestos de trabajo registrados ante el IMSS durante el mes de enero. Según el instituto, más de 11 mil trabajadores coahuilenses encontraron una oportunidad de empleo formal en empresas ubicadas en el territorio estatal.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, mencionó que esta cifra, además de ser histórica para el mes de enero, representa un gran alivio para la situación que enfrenta la industria a nivel global y que impacta directamente en estados altamente industrializados como Coahuila.

“Sin duda, el compromiso del empresariado, la coordinación de todos los sectores en Coahuila y la puesta en marcha del Protocolo Integral de Acompañamiento a Trabajadores nos permitió dar respuesta rápida a los retos y poder seguir creciendo en materia laboral”, destacó Manolo Jiménez.

Recordó que, para atender la situación que se presentó en la empresa GM y en algunas proveedoras, se realizaron acciones puntuales e inmediatas desde la Secretaría del Trabajo, que permitieron el reacomodo de trabajadores en otras empresas que buscan talento coahuilense.

Cabe mencionar que este crecimiento de empleo en Coahuila se registra en un entorno donde, a nivel nacional, se perdieron un poco más de 8 mil empleos, lo que evidencia el éxito de las políticas públicas en materia laboral realizadas durante las primeras semanas del año.

El Gobierno de Coahuila realizó desde la primera semana del año 17 Jornadas de Empleo en todo el estado y el viernes 30 de enero, la primera Feria de Empleo en la región sureste, con la oferta de más de 2,100 vacantes. El próximo 20 de febrero se llevará a cabo otro gran evento de vinculación laboral en el municipio de Torreón, por lo que se espera un primer trimestre positivo en generación de empleo.

“Continuamos trabajando de la mano con el sector empresarial, los sindicatos y las organizaciones civiles para coordinar esfuerzos que nos permitan continuar consolidando el empleo, establecer las condiciones necesarias para que sigan llegando más y mejores oportunidades para los coahuilenses, beneficiando así a toda la sociedad”, mencionó Jiménez Salinas.

El gobernador del estado subrayó que el desarrollo con justicia social que se vive en Coahuila tiene como pilar fundamental el empleo. “No hay mejor programa social que el empleo formal; cuando las personas acceden a un empleo formal, no solo obtienen un salario, sino también una gran cantidad de beneficios de seguridad social, acceso a servicios de salud, tanto para los trabajadores como para sus familias”, agregó.